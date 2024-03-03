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Судно с удобрениями, брошенное командой после обстрела хуситов, затонуло

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Сухогруз Rubymar
Сухогруз Rubymar. Фото: Maxar

Зарегистрированный в Великобритании сухогруз Rubymar, по которому две недели назад нанесли ракетный удар йеменские хуситы, затонул в Аденском заливе.

Это первое судно, потопленное боевиками из Йемена, которые пользуются поддержкой Ирана и после начала войны в Газе начали обстреливать все проходящие суда, которые они (не всегда обоснованно) считают связанными с Израилем.

Сухогруз перевозил аммиачную селитру, и теперь, по мнению экспертов, в районе Аденского залива может произойти локальная экологическая катастрофа.

Команда из 24 человек покинула Rubymar 19 февраля назад после того, как в сухогруз в Баб-эль-Мандебском проливе попали две ракеты, и он начал медленно тонуть.

21 февраля в распоряжение Би-би-си попала фотография сухогруза, который дрейфовал в море с сильной осадкой на корму, но был по-прежнему на плаву. Тогда владельцы судна, которое ходило под флагом Белиза, сообщали, что пытаются отбуксировать его в Джибути, но опасаются, что оно может затонуть.

Премьер-министр признанного международным сообществом правительства Йемена Ахмед Авад бин Мубарак назвал гибель сухогруза "беспрецедентной экологической катастрофой" а представители организации Greenpeace подчеркнули, что попавшие в воду удобрения могут причинить серьезный ущерб морским экосистемам.

Несмотря на продолжающиеся уже более месяца ракетные удары, которые наносит по позициям хуситов коалиция во главе с США, боевики по-прежнему способны наносить серьезные удары и утверждают, что не остановятся до тех пор, пока Израиль не прекратит военную операцию в Газе.

В субботу организация UKMTO, поддерживающая обмен информацией между британским военно-морским флотом и торговыми судами в регионе, передала очередное сообщение об обстреле судна к западу от портового города Моха в Йемене.

"Экипаж поставил судно на якорь и был эвакуирован военными", — говорится в сообщении UKMTO.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2064173-sudno-s-udobreniyami-broshennoe-komandoy-posle-obstrela-husitov-zatonulo/

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