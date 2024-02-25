Узбекские мигранты, прибывшие в США через Мексику, подали в суд на Байдена

Граждане Узбекистана, прибывшие в США через Мексику, подали в суд на американского президента Джо Байдена, передает NUR.KZ со ссылкой на Daryo.

Как сообщает агентство, иск был также подан против секретаря Министерства внутренней безопасности США Алехандро Майоркаса, исполняющего обязанности директора иммиграционной и таможенной службы Патрика Лейххайтнера и других.

Отмечается, что, согласно документу, который имеется в распоряжении агентства, истцами являются 35 граждан Узбекистана, которые в настоящее время содержатся в различных иммиграционных центрах США. По мнению заявителей, "ответчики" активно участвуют в дискриминационной политике, практике и процессах задержания узбекских граждан, ищущих убежища в США.

Узбекские мигранты "требуют признать их задержание незаконным по причине дискриминации по национальному признаку, а также компенсацию гонораров адвокатов". В ходатайстве их адвокат говорит, что иск направлен на освобождение иностранцев из-под стражи.

"Мы подали иск на выходных, и в настоящее время он находится на рассмотрении. Следующим шагом будет принятие правительством этого решения, которое суд уже внедрил в систему. Теперь ждем назначения судьи, которое должно произойти завтра", – сказал адвокат Абадир Барре.

В документе также говорится, что граждане Узбекистана содержатся в следственных изоляторах, не отвечающих надлежащим требованиям, им ограничены посещения адвоката.

Напомним, в декабре прошло года сообщалось, что число иммигрантов, приехавших в США, в 2023 году подскочило до самого высокого уровня за последние два десятилетия.

По данным Бюро переписи населения США, в 2021 году иммигранты составляли 13,6 % населения США, или около 45 млн человек. Бюро переписи населения прогнозирует, что к 2050 году общее число иммигрантов, проживающих в США достигнет 65 млн человек.

По состоянию на 2021 год Мексика была самой распространенной страной происхождения американских иммигрантов: мексиканцы составляли 24% от общего числа иммигрантов. Среди других основных стран происхождения – Индия (6%), Китай (5%) и Филиппины (4%). Такая информация приводится на сайте Совета по международным отношениям (частная организация в США).