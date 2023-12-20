Иммиграция в США в 2023 году выросла до самого высокого за 20 лет уровня

Число иммигрантов, приехавших в США, в 2023 году подскочило до самого высокого уровня за последние два десятилетия, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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Согласно данным Бюро переписи населения США, население США в 2023 году увеличилось на 1,6 млн человек. Причем две трети роста пришлось на иммигрантов из других стран.

В результате общая численность населения страны составила 334,9 млн человек. В 2022 году массовая иммиграция также способствовала росту численности населения США.

Эксперты Бюро отмечают, что на росте также сказалось снижение уровня смертности после окончания пандемии COVID-19.

Во второй половине 2010-х годов иммиграция в США значительно снизилась, во время пандемии она упала еще сильнее. И только в 2022 и 2023 годах начала восстанавливаться до 1 млн человек в год. По данным демографа Уильяма Фрея, в последний раз уровень иммиграции достигал таких значений в 2001 году.

Основной рост населения пришелся на такие штаты, как Техас, Флорида, Северная Каролина и Джорджия. По оценкам демографов, в 2020-х годах именно американский юг станет центром притяжения людей со всего мира, и именно южные штаты будут способствовать экономическому росту страны.