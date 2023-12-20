Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Иммиграция в США в 2023 году выросла до самого высокого за 20 лет уровня

Опубликовано:

Девушка складывает вещи в чемодан
Чемодан. Иллюстративное фото: pexels.com

Число иммигрантов, приехавших в США, в 2023 году подскочило до самого высокого уровня за последние два десятилетия, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Согласно данным Бюро переписи населения США, население США в 2023 году увеличилось на 1,6 млн человек. Причем две трети роста пришлось на иммигрантов из других стран.

В результате общая численность населения страны составила 334,9 млн человек. В 2022 году массовая иммиграция также способствовала росту численности населения США.

Эксперты Бюро отмечают, что на росте также сказалось снижение уровня смертности после окончания пандемии COVID-19.

Во второй половине 2010-х годов иммиграция в США значительно снизилась, во время пандемии она упала еще сильнее. И только в 2022 и 2023 годах начала восстанавливаться до 1 млн человек в год. По данным демографа Уильяма Фрея, в последний раз уровень иммиграции достигал таких значений в 2001 году.

Основной рост населения пришелся на такие штаты, как Техас, Флорида, Северная Каролина и Джорджия. По оценкам демографов, в 2020-х годах именно американский юг станет центром притяжения людей со всего мира, и именно южные штаты будут способствовать экономическому росту страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2051647-uroven-immigratsii-v-ssha-v-2023-godu-vyros-do-samogo-vysokogo-za-20-let-urovnya/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.