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Бывший генсек НАТО: 20 лет назад Путин ждал, что его пригласят в Альянс

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Джордж Робертсон
Джордж Робертсон. Фото: Jeff J Mitchell/Getty Images

К концу второго года войны в Украине Владимир Путин продолжает упорно настаивать на том, что Россия победит всех своих врагов.

Враги, с его точки зрения, — это НАТО, США и Евросоюз, а война в Украине — это справедливая война с "коллективным Западом", война за существование самой России.

Однако, как вспоминает редактор Би-би-си по России Стив Розенберг, 20 лет назад это был совершенно другой Путин, искавший союза с НАТО и говоривший о необходимости коллективной международной безопасности.

Что же произошло за это время, и почему отношение российского президента к Западу и НАТО настолько изменилось?

С этими вопросами Стив Розенберг обратился к бывшему генеральному секретарю НАТО Джорджу Робертсону. К нему Путин лично обращался с вопросом о том, когда Россию пригласят в Североатлантический альянс.

Би-би-си: Чем Путин, которого мы наблюдаем по телевизору сегодня, отличается от Путина, с которым вы общались в качестве главы НАТО?

Джордж Робертсон: Путин, с которым я тогда встречался, вел хорошие дела, создавал совет Россия-НАТО, очень сильно отличается от нынешнего [Путина], практически маньяка.

Я думаю, что Путин очень обидчив, и при этом у него огромные амбиции в том, что касается его страны. Амбиции, нереалистичные во многих отношениях, — стать эквивалентом СССР. Советский Союз считался второй мировой супердержавой, Россия на такое претендовать не может. Я думаю, это подрывает его эго, что в сочетании со слабостью, которую порой демонстрирует Запад, изменило личность этого человека, который поначалу хотел сотрудничать с НАТО, а теперь видит в нем огромную угрозу.

Би-би-си: У вас никогда не было впечатления, что Путин хотел вступить в НАТО? Он никогда об этом с вами не говорил?

Д.Р.: Я вспоминаю свою вторую встречу с Путиным, когда он напрямую спросил: когда вы собираетесь пригласить Россию в НАТО?

На что я ответил: "Мы специально не приглашаем страны вступить в НАТО, они сами подают заявки". А он сказал: "Ну что ж, мы не будем становиться в очередь со всякими странами, которые не имеют значения".

Он хотел, чтобы ему самому сделали предложение, потому что, на мой взгляд, он всегда считал, а теперь тем более считает, что Россия — великая страна на мировой арене и заслуживает уважения, которым пользовался Советский Союз.

Би-би-си: Путин утверждает, что Запад нарушил свое обещание не расширять НАТО на восток, и российские чиновники постоянно об этом напоминают. Обещал ли Запад, НАТО или США Советскому Союзу или России не расширять НАТО?

Д.Р.: Никаких письменных документов на этот счет точно не было, не было никаких договоренностей, никаких соглашений. Это снова тот случай, когда Путин продавливает свое видение ситуации и пользуется всем, чтобы подтвердить свою правоту. К примеру, утверждает, что Горбачева обманули, что Ельцин был, вероятно, пьян, когда подписывал Хельсинкские соглашения, Будапештский меморандум, Парижские соглашения, акт о создании Совета Россия-НАТО.

Но ведь Владимир Путин сам при этом подписал Римскую декларацию. 28 мая 2002 года Путин подписал тот же документ, что и я, в котором были закреплены основополагающие принципы территориальной целостности и невмешательства в дела других стран. Он сам подписал его, и ему некого больше в этом винить!

Би-би-си: Что, на ваш взгляд, должно произойти сейчас, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки?

Д.Р.: Российская элита признает только одно — силу. Но у Путина все пошло не так. Он хотел помешать расширению НАТО, но к Альянсу присоединяются новые страны. Он хотел расколоть европейцев, но они сегодня едины как никогда, он хотел поссорить европейцев и американцев, но они сплотились.

Если Россия победит, подчинит и уничтожит Украину как суверенное независимое государство, то Владимир Путин и авторитарные режимы мира на этом не остановятся. И мы должны послать им нужный сигнал в нужное время.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2062537-byvshiy-gensek-nato-20-let-nazad-putin-zhdal-chto-ego-priglasyat-v-alyans/

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