Банки Китая и Турции вводят ограничения на российские платежи. Что это значит?

С начала года российский бизнес сталкивается с проблемами при платежах в Турцию и Китай. Банки этих стран приостановили обработку части российских платежей. По данным портала OhMySwift (занимается аналитикой международных SWIFT-переводов), с декабря 2023 года большинство переводов из России в Турцию не состоялось, в Китай — и вовсе почти все были заморожены. Это связано с угрозой вторичных санкций со стороны США и ЕС. Русская служба Би-би-си объясняет, как ситуация с ограничениями платежей может повлиять на ввоз в Россию импортных товаров.

Россия, несмотря на все введенные против нее санкции, продолжает закупать за границей товары, которые используются военно-промышленным комплексом. Для этого она создает сложные цепочки посредников, которые непросто обнаружить.

США и ЕС в последние месяцы пытаются найти способ заблокировать эти потоки товаров. И похоже, они нашли в этих цепочках слабое место — банки других стран, которые и обрабатывают платежи за импорт товаров в Россию.

В конце 2023 года начал действовать указ президента США, который грозит лишить иностранные банки доступа к американской финансовой системе из-за связей с крупными российскими сделками. Банки, которые содействуют транзакциям или участвуют в поставке России критически важных товаров для военно-промышленного комплекса, столкнутся с полной блокировкой счетов или введением строгих условий в отношении их корреспондентских счетов в США.

Тогда же, в конце декабря, Евросоюз в 12-м пакете санкций ввел для экспортеров обязательное контрактное условие, запрещающее реэкспорт в Россию "чувствительных товаров" из других стран. Речь идет о товарах двойного назначения и продукции, использующейся в военно-промышленном комплексе.

В России легализован параллельный импорт — в страну официально разрешено привозить некоторые товары без согласия их правообладателя или производителя. Параллельный импорт далеко не всегда касается товаров двойного назначения. Но ограничения в отношении банков могут ударить и по нему.

Пока западным странам удалось повлиять на банки третьих стран — Китая и Турции. Они отказываются принимать российские платежи, что приводит к массовой заморозке или отмене операций.

И это уже отразилась в статистике операций с турецкой лирой, пишет "Коммерсант". Объем торгов этой валютой в январе на Мосбирже составил 13,9 млрд рублей — это почти в четыре раза меньше, чем по итогам декабря.

Интерес к лире начал расти в феврале 2023 года, в том числе на фоне роста спроса на валюту со стороны выехавших россиян и роста товарооборота между странами. По итогам года объем торгов лирой увеличился более чем в 17 раз — до 465 млрд рублей.

Объем юаней на счетах российских банков за рубежом упал до минимума за 1,5 года, подсчитал РБК. По состоянию на 1 января 2024 года банки держали на корреспондентских счетах за рубежом остатки в юанях на 6,8 млрд долларов. За декабрь остатки юаней на корсчетах банков вне России сократились на четверть (на 25,7%, или на 2,3 млрд долларов).

Падение активности торгов с турецкой лирой и юанем связано не столько с сезонными факторами (например, большое количество выходных дней), сколько с политическими.

Какие банки отказались сотрудничать с Россией?

В середине января агентство Bloomberg писало, что госбанки Китая вводят ограничения на операции российских клиентов в связи с принятием указа США о вторичных санкциях. По данным собеседников агентства, китайские банки решили прекратить сотрудничество с российскими клиентами, попавшими под санкции, а также перестать предоставлять услуги российскому военному сектору. По информации источников агентства, проверка коснется и нероссийских клиентов, которые ведут бизнес в России или перевозят в Россию критически важные товары через третьи страны.

В начале февраля китайский Zhejiang Chouzhou Commercial Bank уведомил клиентов об остановке операций с любыми российскими и белорусскими организациями, пислаи "Ведомости". Остановка расчетов накануне китайского Нового года означает логистический коллапс — из-за длинных выходных дней вывезти товар не получится по крайней мере до марта.

Как минимум два банка заказали проверку своих российских клиентов, планируя разорвать отношения с теми, кто работает для российского ВПК или помогает санкционным компаниям, говорили источники Bloomberg. Собеседник "Ведомостей" сообщил, что по крайней мере три банка из "большой китайской четверки" — Bank of China, China Construction Bank и Industrial and Commercial Bank of China — ужесточили проверки.

В середине января турецкие компании, экспортирующие продукцию в Россию, сообщили о проблемах с платежами из-за аудита и проверок со стороны властей, пислао агентство Reuters со ссылкой на представителя Ассамблеи экспортеров Турции. Ассоциация связывала возникшую ситуацию с проверками в конце года, ожидая, что в феврале положение улучшится.

О том, что турецкие банки отказываются работать с российскими, опасаясь американских санкций, тогда же сообщил "Коммерсант" со ссылкой на источники. По данным собеседников издания, в конце декабря проблемы с расчетами распространились почти на все турецкие банки — в том числе Nurol Bank, с которым работали около 40 российских кредитных организаций, и Emlak Bank.

"С момента выхода указа президента США Джо Байдена о применении вторичных санкций в отношении банков, содействующих российским, Турция стала одной из первых стран, банки которых стали закрывать корреспондентские отношения с РФ… отключения от долларовых платежей не хочет ни один банк", — сказал изданию один из российских банкиров.

Почему произошли проблемы с расчетами?

США достаточно давно начали ужесточать политику в отношении финансовых учреждений, участвующих в санкционных сделках, отмечает профессор IE Business School (Мадрид) Максим Миронов.

Он приводит в пример прецедент, который произошел около 15 лет назад — тогда Вашингтон дал понять международным банкам, что они самостоятельно несут ответственность за то, кому именно предоставляют услуги. После этого банки начали вводить процедуру KYC (Know Your Customer или Know Your Client) — обязательную идентификацию и проверку личности клиента при открытии счета с периодической перепроверкой данных. Так банки должны гарантировать, что они обслуживают реальных проверенных клиентов, и могут отказать в открытии счета или прекратить обслуживание клиентам, которые не соответствуют требованиям KYC.

"Фактически каждый клиент любого банка в мире стал доказывать, что он никак не связан с санкционными компаниями, что у него чистые деньги и все прозрачно", — объясняет Миронов.

С помощью процедуры KYC банк в том числе отслеживает подсанкционные транзакции. В случае обнаружения такого перевода в отношении банка могут применить санкции, а отрезание его от международной финансовой системы и вовсе может привести к банкротству, отмечает Миронов. "И поэтому можно сказать, что банкам угрожают, чтобы они перестали работать с сомнительными российскими клиентами, но банки перестраховываются — им проще отказаться сразу от всех российских клиентов", — говорит эксперт.

Большая волна отказов от обслуживания банковских счетов российских клиентов прокатилась в 2018 году на Кипре. Тогда кипрские банки начали блокировать счета россиян, попавших в американский санкционный список — при этом разрешив вывести деньги. Осенью 2022 года банки Турции вслед за Узбекистаном перестали принимать карты российской платежной системы "Мир". Как писала Financial Times, минфин США оказывал давление на Турцию, чтобы турецкий банковский сектор не помогал России обходить западные санкции.

"Видимо, теперь Америка также надавила на турецкие, китайские банки, сказав, что если будете проводить сомнительные транзакции, то будут санкции. Конечно, никто из мировых банков не хочет американских санкций, потому что тогда их сразу же выключат из мировой финансовой системы", — говорит Максим Миронов.

Что будет с параллельным импортом?

Параллельный импорт в России. Иллюстративное фото: Michael Wells/Getty Images

Проблемы с расчетами приведут к подорожанию импортных товаров — России придется перейти на более дорогие цепочки поставок, отмечает Максим Миронов. Их поиск займет время, но поскольку после первых санкций их удалось найти довольно быстро, это не должно быть проблемой, полагает экономист.

"Сейчас это зависит от того, насколько Америка и Евросоюз будут проводить политику на жесткое соблюдение санкций. Пока она мягкая: до сих пор и нефть продается дороже ценового потолка, и Россия покупала теневой флот для перевозок нефти. То есть пока закрывают глаза, транзакции все равно идут через какие-то банки, но я думаю, что эти цепочки через какое-то время изменятся", — говорит Миронов.

По мнению научного сотрудника Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии, китаиста Темура Умарова, в ближайшие месяцы проблемы с платежами для бизнеса могут вылиться в шок и нестабильность, но позже Россия переориентируется на страны Центральной Азии и бизнес восстановится.

"Это не будет катастрофическим. Во-первых, не все товары, которые Китай ввозит в Россию, санкционные — среди них есть товары параллельного импорта, которые не представлены в России официально, но не находятся в санкционных списках, то есть это не товары двойного назначения. Мы не увидим, что вся российско-китайская торговля уйдет в минус, потому что Китай станет опасаться торговать с Россией", — говорит Умаров.

Китай сейчас остается главным торговым партнером России, напоминает Умаров. В более чем 30 товарных номенклатурах российского внешнеторгового оборота Китай занимает долю больше 50%.

"Поэтому проблемы коснутся в первую очередь потенциально опасных товаров, которые могут входить в категорию товаров двойного назначения — их спад в краткосрочной перспективе мы увидим. Но на все остальные позиции это не сильно повлияет", — считает Умаров.