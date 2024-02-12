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Главу Пентагона вновь госпитализировали. Он передал полномочия заместителю

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Ллойд Остин
Ллойд Остин. Фото: Alberto Pizzoi/AFP via Getty Images

Министра обороны США Ллойда Остина вновь госпитализировали из-за проблем со здоровьем. После госпитализации он передал свои полномочия замминистра, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщили в Пентагоне, охрана доставила Остина в военный медицинский центр имени Уолтера Рида для осмотра в связи с симптомами, указывающими на проблему с мочевым пузырем.

О случившемся уведомили зама Остина и главу комитета начальников штабов, а также Белый дом и конгресс.

Позднее в ведомстве сообщили, что Остин передал свои полномочия замминистра Кэтлин Хикс

"Приблизительно в 16:55 министр Остин передал исполнение своих полномочий заместителю министра обороны Кэтлин Хикс. Заместитель министра приняла исполнение обязанностей и полномочий", — цитирует издание сообщение пресс-службы Пентагона.

Остин продолжает находиться в больнице для проверки в связи с симптомами, указывающими на проблемы с мочевым пузырем, добавили в ведомстве.

Напомним, в январе стало известно, что у главы Пентагона диагностировали рак простаты. Сообщалось, что опухоль у Остина была обнаружена еще в начале декабря. 22 декабря он был прооперирован, ему сделали простатэктомию.

При этом министр подвергся критике из-за того, что не предупредил Байдена о своей госпитализации. Он попал в больницу 1 января, но президенту США сообщили об этом лишь 4 января.

15 января Остина выписали. В Минобороны США сообщали, что какое-то время он будет работать из дома. Позже он вышел на работу в ведомство, но предстал заметно похудевшим и осунувшимся, писали СМИ.

По информации на официальном сайте Пентагона, Ллойд Джеймс Остин III был приведен к присяге в качестве 28-го министра обороны США 22 января 2021 года.

Является главным помощником президента по всем вопросам, связанным с Министерством обороны, и входит в состав Совета национальной безопасности.

За 41-летнюю карьеру в американской армии Остин, среди прочего, был награжден за руководство 3-й пехотной дивизией армии во время вторжения в Ирак в 2003 году.

Семь лет спустя он вступил в должность генерального командующего войсками США в Ираке, курируя все боевые операции в этой стране.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2060388-glavu-pentagona-vnov-gospitalizirovali-on-peredal-polnomochiya-zamestitelyu/

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