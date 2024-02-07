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Миллиардную компенсацию выплатил Wildberries после пожара на складе

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Пожар на складе Wildberries
Пожар на складе Wildberries. Фото: Sergey Kovalev/Anadolu/Getty Image

Представители Wildberries выплатили 3 млрд рублей компенсации продавцам, чьи товары пострадали при пожаре на складе в Санкт-Петербурге, передает NUR.KZ.

Об этом представители маркетплейса сообщили в своем официальном Telegram-канале.

Отмечается, что компания выплатила уже третью компенсацию продавцам после пожара в Шушарах.

"Средства уже зачислены селлерам на баланс и будут доступны к выводу 19 февраля.

Общая сумма трех совершенных выплат компенсаций на данный момент составила 3 млрд рублей. Два первых транша частичной выплаты компенсации продавцам, чьи товары пострадали на складе в Шушарах, были перечислены 15 и 29 января", – говорится в сообщении.

При этом в компании уточнили, что сумма выплаты не окончательная и еще будет уточняться.

Напомним, 13 января на складе Wildberries в Шушарах (поселок в составе Пушкинского района Санкт-Петербурга) произошло возгорание. По данным МЧС России, площадь пожара в складском комплексе составила 50 тыс. квадратных метров.

Позже в компании заявляли, что сумели связаться со всеми сотрудниками, которые были на складе во время пожара. Жертв нет.

Также отметим, что в ноябре прошлого года Wildberries заявлял, что несет миллиардные убытки из-за проверки сортировочного центра в Электростали.

Сообщалось, что силовики нагрянули с проверкой на склад Wildberries: у сотрудников сортировочного центра проверяли документы, а у мужчин – паспорта и отметки о воинской обязанности. Отмечалось, что на складах искали нелегальных мигрантов и уклонистов от армии.

По данным с официального сайта компании, Wildberries был основан Татьяной Бакальчук в 2004 году. В 2014 году Wildberries появился в Казахстане, в 2017 году – в Киргизии, в 2018 году – в Армении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2059550-milliardnuyu-kompensatsiyu-vyplatil-wildberries-posle-pozhara-na-sklade/

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