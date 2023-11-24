В Wildberries заявили, что терпят миллиардные убытки из-за проверок силовиков (видео)

Популярный маркетплейс Wildberries несет миллиардные убытки из-за проверки сортировочного центра в Электростали и невозможности возобновить работу. Об этом заявили представители самой компании.

Как сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу маркетплейса, 8 тысяч сотрудников не могут начать работу из-за проверки силовиками сортировочного центра Wildberries.

"В связи с проверкой силовых органов к работе не могут приступить более 8 тыс. занятых на складе Wildberries в Электростали. Сотни тысяч товаров продавцов не отгружаются клиентам. Эта ситуация грозит миллиардными убытками предпринимателей в высокий сезон", – говорится в сообщении.

Руководство Wildberries, по информации издания, находится на постоянной связи с представителями правоохранительных органов, проверка продолжается.

Силовики нагрянули с проверкой на склад Wildberries в Электростали сегодня утром. У сотрудников сортировочного центра проверяются документы, а у мужчин, как сообщает Telegram-канал Mash, - паспорта и отметки о воинской обязанности.

Внимание: на видео содержится ненормативная лексика!

Telegram-канал Baza уточняет, что силовики ищут на складе Wildberries нелегальных мигрантов и тех, кто недавно получил российский паспорт.

Внимание: на видео содержится ненормативная лексика!

Shot сообщает, что после проверок полиция увезла около 150 человек на спецавтобусах. В числе задержанных, по данным Telegram-канала, не только потенциальные нелегальные мигранты, но и уклонисты от срочной службы.

Внимание: на видео содержится ненормативная лексика!

Официального комментария от пресс-службы Росгвардии по Московской области, как пишет РБК, еще не было.