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30 лет независимости Казахстана

Склад Wildberries загорелся под Санкт-Петербургом (видео)

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Пожарные тушат пожар
Пожар. Кадр из видео: МЧС РФ

Сегодня на складе Wildberries в Шушарах произошло возгорание, сообщили в Telegram-канале компании. Подробности произошедшего озвучили в МЧС РФ, передает NUR.KZ.

Как пообещали в компании, товары, размещенные на складе в Шушарах, будут скрыты с витрины маркетплейса.

"Покупателям будут возвращены деньги за утраченные заказы. Продавцы получат компенсацию за поврежденные или утраченные товары", - говорится в сообщении.

В официальном Telegram-канале МЧС РФ говорится, что площадь пожара в складском комплексе составляет 50 000 квадратных метров.

К ликвидации привлечено порядка 270 человек и 57 единиц техники МЧС России.

На официальном сайте компании говорится, что Wildberries модный интернет-магазин одежды, обуви и аксессуаров. Он был основан Татьяной Бакальчук в 2004 году.

Сегодня в России работают свыше 20 000 собственных и партнерских пунктов выдачи заказов. Компания работает не только на территории России, но и на международных рынках. Зарубежное развитие компании началось в 2012 году с выхода в Белоруссию. География работы компании постепенно росла: в 2014 году Wildberries появился в Казахстане, в 2017 году - в Киргизии, в 2018 г. - в Армении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2055315-sklad-wildberries-zagorelsya-pod-peterburgom-video/

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