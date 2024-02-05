Боевики напали на полицейский участок в Пакистане: убиты 10 офицеров
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Вооруженные боевики напали на полицейский участок в городе Дера-Исмаил-Хан на северо-западе Пакистана. Сообщается о погибших и раненых, передает NUR.KZ со ссылкой на India Times.
По данным местных властей, нападение произошло сегодня, 5 февраля, около 3 часов ночи.
Сообщается, что боевики с огнестрельным оружием и гранатами, напали на полицейский участок, после чего вошли в здание. Погибли 10 офицеров, еще 6 получили ранения.
Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за произошедшее.
Как пишет ABC News, старший офицер полиции Анис-уль-Хассан сообщил, что правоохранители сейчас ищут нападавших.
Отмечается, что нападение произошло за три дня до того, как в стране пройдут национальные выборы.
При этом напомним, что в середине января Иран сообщал об ударах по боевикам в Пакистане. Пакистанские власти заявили о гибели двух детей.
Кроме того, в сентябре 2023 года в результате двух мощных взрывов в мечетях в разных провинциях Пакистана десятки человек погибли, сотни ранены. Первый взрыв прогремел в провинции Белуджистан, там погибли более 50 человек, по меньшей мере сто ранены. В результате второго обрушилась мечеть в пригороде Пешавара, под обломками могут находиться порядка 40 человек.
А в середине прошлого года в Пакистане на съезде партии "Джамиат Улема-и-Ислам" ("Собрание исламских священнослужителей") прогремел взрыв. Больше 40 человек погибли.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2059178-boeviki-napali-na-politseyskiy-uchastok-v-pakistane-ubity-10-ofitserov/