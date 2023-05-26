Компания Илона Маска начнет испытывать чипы для мозга на людях

Илон Маск. Фото: Marlena Sloss/Bloomberg via Getty Images

Компания американского миллиардера Илона Маска Neuralink получила разрешение на клинические исследования чипов на людях. Соответствующее сообщение появилось в Twitter-аккаунте компании.

"Мы рады сообщить, что получили одобрение FDA (Управление США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов - прим. ред.) на запуск нашего первого клинического исследования на людях!

Этот результат невероятной работы команды Neuralink в тесном сотрудничестве с FDA - важный первый шаг, который однажды позволит нашей технологии помочь многим людям.

Набор на клинические испытания еще не открыт. Мы опубликуем дополнительную информацию об этом в ближайшее время!" - говорится в сообщении.

Как уточняет РБК, Neuralink — компания по разработке нейрочипа, который позволит передавать сигналы мозга по Bluetooth. С помощью чипа можно будет управлять компьютером или смартфоном напрямую.

Предполагается, что капсула-приемник будет крепиться за ухом, как слуховой аппарат. От нее к мозгу будут идти нитевидные электроды. Всего в мозг имплантируют до 1500 электродов, каждый из которых в четыре раза тоньше человеческого волоса.

Сам Маск ранее заявлял, что чип позволит контролировать гормоны, справляться с тревожностью и даже сможет заставить мозг работать эффективнее.

Еще в 2019 году предприниматель заявлял, что компания уже провела успешные испытания чипа на животных - сообщалось, что ученые вживили чип в мозг свиньи.

В своей речи Илон Маск подчеркивал, что Neuralink создает свои чипы с целью помочь людям с расстройствами памяти, зрения и слуха. Кроме того, с помощью устройств планируется лечить депрессию и повреждения как головного мозга, так и нервной системы человека.

При этом в компании журналистам показали не менее важное свойство чипа - его безопасность. Для этого из мозга одной из испытуемых свиней чип извлекли. Никаких повреждений нанесено не было.

Говоря о примерной цене чипирования мозга, Маск признался, что сначала операция будет дорогой, однако со временем он надеется "сбить" цену до нескольких тысяч долларов.

Он уточнил, что хирургическое вмешательство будет проводить полностью автоматическое устройство, весь процесс в целом будет полностью автоматизирован.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2022118-kompaniya-ilona-maska-nachnet-ispytyvat-chipy-dlya-mozga-na-lyudyah/