Трамп обвинил Байдена в атаке на базу США в Иордании

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что атака на американскую базу в Иордании свидетельствует о слабости действующего лидера страны Джо Байдена, передает NUR.KZ со ссылкой на The Hill.

Дональд Трамп высказался по поводу атаки дронов на базу США в Иордании, в результате которой погибли трое американских военнослужащих и было ранено по меньшей мере два десятка человек.

"Атака беспилотника на военный объект США в Иордании, в результате которой погибли трое американских военнослужащих и многие были ранены, ознаменовала собой ужасный день для Америки. (…) Это наглое нападение стало еще одним ужасающим и трагическим следствием слабости и капитуляции Джо Байдена", – написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Как пишет издание, действующий президент США Джо Байден заявил, что удар по военной базе был нанесен "радикальными группировками боевиков, поддерживаемыми Ираном". Пентагон назвал этот удар "односторонней атакой дронов-самоубийц на патрульную базу" вблизи границы Сирии и Ирака на северо-востоке Иордании.

Напомним, что американские военные сообщили, что в результате удара беспилотника по территории Иордании, неподалеку от границы с Сирией, были убиты три военнослужащих США. По данным американских СМИ, до 34 военных получили ранения или были контужены.

Также СМИ США сообщают, что нападение было совершено на авиабазу Tower 22, которая находится в Рукбане, засушливом и пустынном районе на северо-востоке Иордании, на самой границе с Сирией.

При этом, как отмечает дипломатический корреспондент Би-би-си Пол Адамс, Tower 22, находится прямо через границу от гораздо более крупной американской базы в Эт-Танфе, на юго-востоке Сирии.

Однако по информации The Wall Street Journal, база Tower 22 служила центром поддержки и логистики для гарнизона Эт-Танфе. И в отличие от гарнизона, она ранее не подвергалась нападениям в ходе недавней серии атак боевиков, поддерживаемых Ираном.