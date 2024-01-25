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В Кыргызстане арестовали сбежавшего от следователей депутата (видео)

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Эмиль Жамгырчиев
Эмиль Жамгырчиев. Кадр из видео: t.me/news24kg

В Кыргызстане депутата, сбежавшего от следователей из здания парламента, арестовали до 26 февраля, передает NUR.KZ со ссылкой на Kaktus.media.

По информации издания, депутату Эмилю Жамгырчиеву избрали меру пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО ГКНБ до 26 февраля.

Тем временем сам депутат не согласен с решением судьи: вместе с адвокатом он намерен его оспаривать. Он заявил, что не считает себя виновным и не согласен со всеми обвинениями, которые выдвигаются против него.

Напомним, в начале января депутат из Кыргызстана выпрыгнул из кабинета на 2-м этаже здания парламента, чтобы скрыться от следователей.

Глава ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев сообщил, что беглый депутат пересек границу страны, чтобы встретиться с криминальным авторитетом из Узбекистана Салимом Абдувалиевым. При этом, по его словам, Жамгырчиева сажать в тюрьму не будут.

Позже президент Кыргызстана Садыр Жапаров прокомментировал инцидент с депутатом, который выпрыгнул из окна парламента, чтобы скрыться от следователей.

"Да, я слышал о данном инциденте. По информации, представленной мне, он незаконно пересек кыргызско-узбекскую государственную границу, встретился с криминальным авторитетом Салимом Абдувалиевым по кличке "Салимбайбача" и попросил помочь ему уничтожить "двух друзей", – сказал он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2057397-v-kyrgyzstane-arestovali-sbezhavshego-ot-sledovateley-deputata-video/

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