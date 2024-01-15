"Просил помочь уничтожить "двух друзей": Жапаров о побеге депутата через окно парламента в Бишкеке

Президент Кыргызстана прокомментировал инцидент с депутатом страны, который на прошлой неделе выпрыгнул из окна парламента, чтобы скрыться от следователей, передает NUR.KZ со ссылкой на "Кабар".

Ранее в СМИ появилась новость о том, что депутат Жогорку Кенеша (однопалатного парламента Кыргызстана) Эмиль Жамгырчиев выпрыгнул из окна кабинета на втором этаже здания парламента, чтобы, как сообщается, скрыться от следователей. В Сети появилось видео его побега.

Произошедшее прокомментировал президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

"Да, я слышал о данном инциденте. По информации, представленной мне, он незаконно пересек кыргызско-узбекскую государственную границу, встретился с криминальным авторитетом Салимом Абдувалиевым по кличке "Салимбайбача" и попросил помочь ему уничтожить "двух друзей". Расследование по данному факту проводили сотрудники Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) совместно со спецслужбами Узбекистана. Меня не волновало, каков будет результат", – сказал кыргызстанский президент в интервью национальному информагентству.

Отметим, что после произошедшего глава ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев сообщил, что Жамгырчиева сажать в тюрьму не будут.

Добавим, по информации Sputnik Кыргызстан, Эмиль Жамгырчиев родился 12 марта 1982 года в Бишкеке. В 2006 году окончил юридический факультет Академии МВД имени генерал-майора Алиева, а в 2016 году — факультет финансов и кредита Аграрного университета имени К. Скрябина.

Депутатом Жогорку Кенеша седьмого созыва стал в феврале 2022 года.