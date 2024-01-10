СМИ: Депутат в Кыргызстане убежал от следователей, выпрыгнув со 2-го этажа здания парламента

Депутат из Кыргызстана выпрыгнул из кабинета на 2-м этаже здания парламента, чтобы, как сообщается, скрыться от следователей. В Сети опубликовали видео его побега, пишет NUR.KZ со ссылкой на 24.kg.

В интернете появилось видео, на котором депутат Жогорку Кенеша (однопалатного парламента КР) Эмиль Жамгырчиев, как пишет издание, убегает из здания парламента Кыргызстана.

Сообщается, что ему удалось выпрыгнуть из кабинета одной из коллег на втором этаже, скрываясь от следователей – накануне стало известно, что его подозревают в совершении преступления по части 1 статьи 378 "Незаконное пересечение государственной границы Кыргызской Республики" УК КР. А сегодня парламент Кыргызстана согласился привлечь Жамгырчиева к уголовной ответственности.

Перед этим депутат говорил, что выступит перед СМИ и даст разъяснения, однако обещания он не выполнил.

Глава ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев сообщил, что беглый депутат пересек границу страны, чтобы встретиться с криминальным авторитетом из Узбекистана Салимом Абдувалиевым. При этом, по его словам, Жамгырчиева сажать в тюрьму не будут.

"Если бы он законно пересек границу, никаких проблем не было бы. Но он сделал это незаконно, и мы отреагировали. Он сам создал себе проблемы. Да, его преступление небольшой тяжести, по этой статье мы не сажаем наших граждан. Мы проведем расследование, направим дело в суд, там вынесут решение о пробации, и все.

Мы не собираемся сажать Жамгырчиева. А он, зайдя в кабинет депутата Нилуфар Алимжановой на втором этаже, выпрыгнул из окна и сбежал. Пусть приходит, не скрывается, мы не закроем его в тюрьме. А то, что он встречался с кримавторитетом Салимом Абдувалиевым, это позор, он хотел заручиться его поддержкой", — цитирует Ташиева издание.

По информации Sputnik Кыргызстан, Эмиль Жамгырчиев родился 12 марта 1982 года в Бишкеке. В 2006 году окончил юридический факультет Академии МВД имени генерал-майора Алиева, а в 2016 году — факультет финансов и кредита Аграрного университета имени К. Скрябина.

Депутатом Жогорку Кенеша седьмого созыва стал в феврале 2022 года.