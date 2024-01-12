Япония отреагировала на обещание Путина посетить Курилы. О принадлежности островов все еще идут споры

Президент России Владимир Путин пообещал в будущем посетить Курильские острова. На его слова отреагировали в правительстве Японии, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

На встрече с предпринимателями Дальнего Востока президента России Владимира Путина попросили прокомментировать развитие туризма на Курильских островах. В ответ глава РФ пообещал когда-нибудь посетить их.

"Там очень интересно, говорят. Не был ни разу, к сожалению, обязательно приеду", — ответил Путин.

На его заявление обратили внимание в правительстве Японии – генсек Есимаса Хаяси заявил, что они будут внимательно следить за ситуацией.

"Нам известно, что президент Путин в ходе визита в Хабаровск 11 января заявил о том, что обязательно посетит так называемые Курильские острова. Мы не можем комментировать заявления представителей российского правительства. Правительство продолжит внимательно следить за дальнейшей ситуацией и действовать соответствующим образом", – сказал Хаяси.

Генеральный секретарь японского правительства добавил, что их страна продолжит санкционную политику в отношении России и помощь Украине.

Курильские острова, как отмечает издание, входят в состав Сахалинской области России, однако Япония долгое время оспаривает их принадлежность – Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи.

На сайте Британской энциклопедии говорится, согласно Санкт-Петербургскому договору, подписанному двумя странами в 1875 году, Россия уступила Японии владение Курилами в обмен на неоспоримый контроль над островом Сахалин.

В 1945 году в рамках Ялтинских соглашений острова были переданы Советскому Союзу, японское население было репатриировано и заменено советским.

Токио по сей день заявляет об исторических правах на острова, неоднократно пытаясь убедить Советский Союз, а с 1991 года – Россию, вернуть их под свой суверенитет.

Добавим, в апреле 2022 года Япония впервые за 19 лет обозначила южные Курилы как "незаконно оккупированные" территории.