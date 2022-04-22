Япония впервые за 19 лет обозначила южные Курилы как "незаконно оккупированные"

Курильские острова. Фото: Kyodo News via Getty Images

МИД Японии в ежегодном докладе на заседании правительства обозначил южные Курилы как "незаконно оккупированные" Россией территории, передает NHK.

Япония впервые за 19 лет официально обозначила в "Синей книге по дипломатии" за 2022 год "северные территории" (южные Курилы – прим. ред.) как "незаконно оккупированные" Россией.

"Синяя книга по дипломатии" – это документ о дипломатической ситуации Японии и ее перспективах в мире. Он представляется каждый год 22 апреля министром иностранных дел на заседании кабмина.

"Впервые за 19 лет мы четко заявили, что северные территории были незаконно оккупированы Россией, и мы четко обозначили нашу жесткую позицию", – говорится в документе.

Глава МИД Японии Есимаса Хаяси отметил, что переговоры по мирному договору между Японией и Россией "находятся не на том этапе, чтобы говорить о перспективах".

В октябре прошлого года премьер-министр Фумио Кисида заявил о желании быстрее заключить мирный договор с Россией, который должен решить судьбу Курильских островов. Япония ставит вопрос о принадлежности четырех Курильских островов — Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1966297-yaponiya-vpervye-za-19-let-oboznachila-yuzhnye-kurily-kak-nezakonno-okkupirovannye/