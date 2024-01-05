"Не думаю, что французов надо учить жить": правительство Макрона не поддержало идею безалкогольного января

Президента Франции Эммануэля Макрона обвинили в том, что он уступил винному лобби, не поддержав идею безалкогольного «сухого января», проникшую во Францию в 2020 году.

Пятьдесят специалистов по зависимостям написали на этой неделе открытое письмо, в котором сетуют, что государство не поддержало кампанию по отказу от употребления алкоголя в течение месяца после праздников.

«Наша уверенность в том, что правительство сможет проводить последовательную и решительную политику борьбы с алкоголизмом, серьезно подорвана», — написали врачи.

В письме, которое публикует газета Le Monde, врачи заявили, что «Сухой январь» (пришедший в страну из Великобритании) приобрел популярность у французов, но не благодаря, а скорее вопреки усилиям правительства.

Несколько министров действительно дистанцировались от кампании, заявив, что предпочитают поощрять умеренность, а не полный отказ от алкоголя.

Марк Фесно, министр сельского хозяйства, заявил, что потребление алкоголя во Франции снизилось на 70% за последние полвека и на 7-10% в прошлом году. По его словам, в таких условиях назойливая кампания по отказу от алкоголя просто не нужна.

«Я не думаю, что французов надо учить жить. Людям надоело, что им указывают, что есть, что пить, как путешествовать. Есть образ жизни, который тоже заслуживает уважения», — сказал он.

«Я бы очень насторожился, если бы услышал, что правительство в течение месяца указывает людям, как им жить», — сказал бывший министр здравоохранения Орельен Руссо, которого незадолго до отставки в декабре спросили, присоединится ли он к «сухому январю».

Критики посчитали эти заявления признаком того, что правительство, следуя примеру президента страны, предпочло хорошие отношения с производителями вина заботе о здоровье граждан.

«Мы прекрасно знаем, что при этом правительстве, и прежде всего при этом президенте, связи с алкогольным лобби особенно сильны», — сказал аддиктолог Жан-Пьер Кутерон.

Сторонники «сухого января» утверждают, что Франция по-прежнему занимает четвертое место в Европе по потреблению алкоголя и что алкоголь ежегодно убивает более 40 тысяч французов.

По данным статистического бюро Евросоюза, в 2020 году в ЕС на 100 тысяч жителей приходилось 3,6 смертей, связанных с употреблением алкоголя. По данным ВОЗ, в 2020 году по числу связанных с алкоголем смертей на 100 тысяч жителей Франция занимала 30-е место в мире (3,29), Великобритания — 69-е (1,76). Россия на третьем месте (15,02), а печальное первенство в списке принадлежит Беларуси — 19,82.

Они считают, что если бы кампанию поддержало правительство (морально и материально), то она охватила бы куда больше людей, чем 16 тысяч — именно столько присоединились к «сухому январю» в 2023 году.

Критики также обвиняют Макрона в том, что он лично препятствовал кампании, ссылаясь на то, что в прошлом он публично одобрял употребление алкоголя.

В 2022 году Макрон был избран персоной года по версии журнала Review of French Wines. Тогда же он заявил, что пьет вино дважды в день, за обедом и за ужином.

К тому же в июне прошлого года фотографы застукали в раздевалке регбийной команды Stade Toulousain на стадионе Stade de France, где он в один присест выпил бутылку пива Corona.

Винная индустрия ежегодно приносит Франции 9 млрд евро только от продаж за границу, и решение выступить в защиту французских виноделов, безусловно, можно считать рациональным. Однако критики Макрона утверждают, что, напоказ употребляя алкоголь, президент отчасти делает это и для того, чтобы казаться «своим парнем».