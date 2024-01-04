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Иностранцы-контрактники, служащие в российской армии, смогут получить гражданство РФ

Опубликовано:

Паспорт России
Паспорт России. Иллюстративное фото: pexels.com

Теперь иностранные граждане, проходящие службу в российской армии, смогут получить гражданство России. Соответствующий указ подписал Путин, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ иностранцев, подписавших контракт на службу в вооруженных силах страны, и членов их семей. Документ, как сообщает российское издание, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"С заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации... вправе обратиться иностранные граждане, заключившие в период проведения специальной военной операции контракт о прохождении военной службы в вооруженных силах Российской Федерации или воинских формированиях либо проходящие в период проведения специальной военной операции военную службу в вооруженных силах Российской Федерации или воинских формированиях", - говорится в указе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2053936-inostrantsy-kontraktniki-sluzhaschie-v-rossiyskoy-armii-smogut-poluchit-grazhdanstvo-rf/

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