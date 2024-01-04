Иностранцы-контрактники, служащие в российской армии, смогут получить гражданство РФ

Теперь иностранные граждане, проходящие службу в российской армии, смогут получить гражданство России. Соответствующий указ подписал Путин, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ иностранцев, подписавших контракт на службу в вооруженных силах страны, и членов их семей. Документ, как сообщает российское издание, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"С заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации... вправе обратиться иностранные граждане, заключившие в период проведения специальной военной операции контракт о прохождении военной службы в вооруженных силах Российской Федерации или воинских формированиях либо проходящие в период проведения специальной военной операции военную службу в вооруженных силах Российской Федерации или воинских формированиях", - говорится в указе.