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30 лет независимости Казахстана

Казахстанцам упростили процедуру получения гражданства России

Опубликовано:

Паспорт РФ
Российский паспорт. Иллюстративное фото: pixabay.com

Президент России Владимир Путин своим указом упростил получение гражданства Российской Федерации жителями Беларуси, Казахстана и Молдовы, передает NUR.KZ со ссылкой на указ.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"С заявлением о приеме в гражданство России (…) вправе обратиться постоянно проживающие в России (независимо от срока постоянного проживания) следующие иностранные граждане, достигшие возраста 18 лет и обладающие дееспособностью:

а) граждане Республики Белоруссия - без соблюдения требований, предусмотренных пунктами 1-3 части 1 статьи 15 названного ФЗ;

б) граждане Республики Казахстан и Республики Молдова - без соблюдения требований, предусмотренных пунктами 1 и 3 части 1 статьи 15", — говорится в документе.

РИА Новости уточняет, что, согласно документу, теперь для граждан Казахстана, Беларуси и Молдовы становятся необязательными требования пятилетнего проживания в России перед подачей заявления на гражданство и знания истории и законов страны.

Гражданам Беларуси, помимо этого, не нужно будет подтверждать знание русского языка.

Как пишет РБК, при подаче заявлений на российское гражданство нужно соответствовать четырем критериям. Последний звучит так: "В отношении указанных иностранного гражданина или лица без гражданства отсутствуют обстоятельства, являющиеся основаниями отклонения заявления о приеме в гражданство Российской Федерации, предусмотренными статьей 18 настоящего федерального закона". В указанной статье перечислены следующие основания:

  • создание угрозы безопасности России;
  • участие в международных и иных вооруженных конфликтах или в действиях против российской армии либо миротворцев;
  • участие в совершении терактов или в действиях, имеющих признаки экстремистской деятельности;
  • служба в армии, органах безопасности или правоохранительных органах другого государства;
  • преследование в уголовном порядке в России или другом государстве; отбывание наказания в виде лишения свободы; наличие неснятой или непогашенной судимости за совершение преступления в России;
  • предоставление поддельных документов;
  • запрет на въезд в Россию.

Подтвердить знание русского языка можно следующими документами:

  • документ об образовании, выданный во времена СССР;
  • документ об образовании, выданный организацией, находившейся в совместном владении России и другой страны;
  • документ об образовании из страны, где русский язык является государственным (в Белоруссии он имеет такой статус; в Казахстане - язык межнационального общения; в Молдавии государственный язык - румынский);
  • сертификат, который выдан организацией, имеющей право проводить соответствующие экзамены по распоряжению Минобрнауки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2051402-kazahstantsam-uprostili-protseduru-polucheniya-grazhdanstva-rossii/

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