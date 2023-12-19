Казахстанцам упростили процедуру получения гражданства России

Президент России Владимир Путин своим указом упростил получение гражданства Российской Федерации жителями Беларуси, Казахстана и Молдовы, передает NUR.KZ со ссылкой на указ.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"С заявлением о приеме в гражданство России (…) вправе обратиться постоянно проживающие в России (независимо от срока постоянного проживания) следующие иностранные граждане, достигшие возраста 18 лет и обладающие дееспособностью:

а) граждане Республики Белоруссия - без соблюдения требований, предусмотренных пунктами 1-3 части 1 статьи 15 названного ФЗ;

б) граждане Республики Казахстан и Республики Молдова - без соблюдения требований, предусмотренных пунктами 1 и 3 части 1 статьи 15", — говорится в документе.

РИА Новости уточняет, что, согласно документу, теперь для граждан Казахстана, Беларуси и Молдовы становятся необязательными требования пятилетнего проживания в России перед подачей заявления на гражданство и знания истории и законов страны.

Гражданам Беларуси, помимо этого, не нужно будет подтверждать знание русского языка.

Как пишет РБК, при подаче заявлений на российское гражданство нужно соответствовать четырем критериям. Последний звучит так: "В отношении указанных иностранного гражданина или лица без гражданства отсутствуют обстоятельства, являющиеся основаниями отклонения заявления о приеме в гражданство Российской Федерации, предусмотренными статьей 18 настоящего федерального закона". В указанной статье перечислены следующие основания:

создание угрозы безопасности России;

участие в международных и иных вооруженных конфликтах или в действиях против российской армии либо миротворцев;

участие в совершении терактов или в действиях, имеющих признаки экстремистской деятельности;

служба в армии, органах безопасности или правоохранительных органах другого государства;

преследование в уголовном порядке в России или другом государстве; отбывание наказания в виде лишения свободы; наличие неснятой или непогашенной судимости за совершение преступления в России;

предоставление поддельных документов;

запрет на въезд в Россию.

Подтвердить знание русского языка можно следующими документами: