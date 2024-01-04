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Трамп обжаловал недопуск к выборам в Колорадо в Верховном суде

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Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: Joe Raedle / Getty Images

45 президент США Дональд Трамп обжаловал в Верховном суде страны недопуск до праймериз в штате Колорадо. Об этом заявили его представители, передает NUR.KZ.

Сторона экс-президента была вынуждена обратиться в высшую судебную инстанцию, пишет РИА Новости.

"Ходатайство о выдаче судебного приказа должно быть удовлетворено, решение верховного суда Колорадо отменено в упрощенном порядке", - заявили представители Трампа.

Адвокаты представили в Верховный суд 34-страничный документ. Они настаивают, что спорные вопросы о допуске к президентской гонке должны решать законодатели, а не суды.

Сторона экс-президента отвергает позицию Верховного суда Колорадо о том, что политик якобы участвовал в мятеже и поэтому не может баллотироваться в соответствии с третьим разделом 14-й поправки к Конституции США.

Решение суда Колорадо адвокаты считают неконституционным актом вмешательства в выборы.

"Мы призываем к четкому и полному отклонению незаконного решения Верховного суда Колорадо и проведению свободных и честных выборов", - заявили в штабе Трампа.

По информации Euronews, также сторона экс-президента подала апелляцию на его отстранение от участия в первичных выборах президента США в штате Мэн.

Апелляция была подана в Верховный суд штата и должна быть рассмотрена до 17 января. В случает, если протест не будет удовлетворен, он может быть направлен в Верховный суд США - сторона Трампа готова к такому шагу. 

Адвокаты считают, что генеральный секретарь штата Шенна Беллоуз не имела полномочий принимать решение о снятии Трампа с выборов.

Отметим, ранее суд в Колорадо вынес решение, согласно которому Дональд Трамп не имеет права участвовать в праймериз на территории штата из-за штурма Капитолия в январе 2021 года.

Позже госсекретарь штата Мэн Шенна Белоуз заявила, что бывшего президента США Дональда Трампа не допустят до предварительных выборов республиканцев в регионе.

А ранее экс-президенту были предъявлены обвинения по делам, связанным с нападением на Капитолий в январе 2021 года. Он не признает свою вину.

Напомним, в январе 2021 года сторонники Дональда Трампа ворвались в Капитолий, а затем - в зал сената в Вашингтоне, где проходили заседания, на которых должны были утвердить итоги выборов главы государства 2020 года. В результате произошедшего пострадали люди, погиб один человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2053817-tramp-obzhaloval-nedopusk-k-vyboram-v-kolorado-v-verhovnom-sude/

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