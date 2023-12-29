Трампу запретили участвовать в президентских выборах еще в одном штате

Власти штата Мэн отказались допустить Трампа до праймериз - выборах единого кандидата от политической партии. Это решение связано со штурмом Капитолия, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Госсекретарь штата Мэн Шенна Белоуз заявила, что бывшего президента США Дональда Трампа не допустят до предварительных выборов республиканцев в регионе, пишет издание.

"Я считаю, что документ о правомочности его участия в выборах не действителен, потому что он не может занимать выборную должность на основании части третьей 14-й поправки к конституции", - утверждает госсекретарь штата.

Отмечается, что указанная политиком норма запрещает избираться тем, кто, занимая госдолжность, участвовал в мятеже против США.

По словам Белоуз, штурм Капитолия 6 января 2021 года якобы произошел с ведома, по указанию и при поддержке Трампа.

Однако госсекретарь добавила, что приостанавливает действие постановления пока вышестоящий суд или иная апелляционная инстанция не вынесет своего решения или время для обжалования истечет - это связано в тем, что в штате необходимо провести подготовку к праймериз 5 марта.

В штабе Дональда Трампа уже заявили о намерении обжаловать решение Белоуз, назвав его попыткой украсть выборы и вмешательством в них, а также указав на то, что госсекретарь штата Мэн состоит в Демократической партии.

Отметим, ранее суд в Колорадо вынес решение, согласно которому Дональд Трамп не имеет права участвовать в праймериз на территории штата из-за штурма Капитолия в январе 2021 года.

А ранее экс-президенту были предъявлены обвинения по делам, связанным с нападением на Капитолий в январе 2021 года. Он не признает свою вину.

Напомним, в январе 2021 года сторонники Дональда Трампа ворвались в Капитолий, а затем - в зал сената в Вашингтоне, где проходили заседания, на которых должны были утвердить итоги выборов главы государства 2020 года. В результате произошедшего пострадали люди, погиб один человек.