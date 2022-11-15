Население Земли достигло 8 миллиардов человек

Планета Земля. Иллюстративное фото: pixabay.com

Во вторник, 15 ноября, численность населения планеты Земля перешагнуло отметку в 8 миллиардов человек. Такие данные приводятся на сайте Worldometers.

Сегодня на Земле родился восьмимиллиардный житель. Ранее это прогнозировали представители ООН.

Так, на официальном сайте Организации Объединенных Наций сообщалось, что население мира достигнет 8 млрд человек к 15 ноября 2022 года. Также сообщается, что Индия, по прогнозам экспертов, превзойдет Китай по численности населения и станет самой густонаселенной страной мира в 2023 году.

Статистика населения Земли. Скриншот: worldometers.info

Также представители ООН отмечают, что с 1950 года темпы роста мирового населения несколько упали.

Последние прогнозы Организации Объединенных Наций предполагают, что население мира может вырасти примерно до 8,5 млрд в 2030 году и до 9,7 млрд в 2050 году.

В 2080-х годах численность жителей Земли может достичь пика в 10,4 млрд человек и оставаться на этом уровне до 2100 года.

Кроме того, по данным ООН, более половины прогнозируемого прироста населения мира до 2050 года будет сосредоточено в восьми странах: Демократической Республике Конго, Египте, Эфиопии, Индии, Нигерии, Пакистане, Филиппинах и Объединенной Республике Танзания.

Напомним, что население земли достигло 7 млрд человек 31 октября 2011 года. Об этом также сообщалось на официальном сайте ООН. Численности в 6 млрд человек население планеты достигло в 1998 году.

Отметим, что сайт Worldometers является бесплатным справочным сервисом, который приводит актуальную статистику по важным мировым показателям, в том числе по населению планеты и заболеваемости COVID-19.

Как утверждают представители сервиса, их счетчики показывают данные в реальном времени с помощью их запатентованного алгоритма, который обрабатывает последние данные и прогнозы, предоставленные самыми авторитетными организациями и статистическими управлениями в мире.

На сайте также указывается, что Worldometer был признан одним из лучших бесплатных справочных веб-сайтов Американской библиотечной ассоциацией (ALA), старейшей и крупнейшей библиотечной ассоциацией в мире.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1997242-naselenie-zemli-dostiglo-8-milliardov-chelovek/