Лидера оппозиционной партии Южной Кореи ранили ножом в шею
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Лидера главной оппозиционной Объединенной демократической партии Южной Кореи ударили ножом в шею во время встречи с прессой. Сейчас политик находится в больнице, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.
Лидер главной оппозиционной партии Южной Кореи – Демократической партии – Ли Чжэ Мен подвергся нападению во время общения с прессой. Его ранили ножом в шею.
Момент нападения на лидера оппозиционной партии попал на видео. В этот момент находился на осмотре стройплощадки нового аэропорта Кадокто в Пусане.
По словам представителя партии, сейчас политик находится в сознании в больнице. Когда его выпишут, пока не решено. Нападавшего задержали.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель, как сообщила его администрация, "выразил глубокую обеспокоенность" за безопасность Ли после нападения. Сторонники партии призвали воздерживаться от политических интерпретаций инцидента.
В апреле этого года в Южной Корее состоятся парламентские выборы, в которых также будет участвовать Демократическая партия.
Отметим, что Ли Чжэ Мен был главным соперником действующего лидера Юн Сок Еля на выборах президента в марте 2022 года. Первый набрал 48,56% голосов, в то время как Ли Чжэ Мен – 47,83%.
По данным на сайте Национальной избирательной комиссии Южной Кореи, парламентские выборы в стране проводятся каждые четыре года в первую среду за 50 дней до истечения срока полномочий депутатов Национального собрания.
Последние раз они состоялись 15 апреля 2020 года, в этот раз они назначены на 10 апреля.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2053566-lidera-oppozitsionnoy-partii-yuzhnoy-korei-ranili-nozhom-v-sheyu-video/