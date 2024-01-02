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Лидера оппозиционной партии Южной Кореи ранили ножом в шею

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Нападение на политика
Момент нападения на Ли Чжэ Мена. Кадр из видео: twitter.com/Mrgunsngear

Лидера главной оппозиционной Объединенной демократической партии Южной Кореи ударили ножом в шею во время встречи с прессой. Сейчас политик находится в больнице, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

Лидер главной оппозиционной партии Южной Кореи – Демократической партии – Ли Чжэ Мен подвергся нападению во время общения с прессой. Его ранили ножом в шею.

Момент нападения на лидера оппозиционной партии попал на видео. В этот момент находился на осмотре стройплощадки нового аэропорта Кадокто в Пусане.

По словам представителя партии, сейчас политик находится в сознании в больнице. Когда его выпишут, пока не решено. Нападавшего задержали.

Лидер Демократической партии Ли Чжэмен
Ли Чжэ Мен с представителями прессы. Кадр из видео: twitter.com/Mrgunsngear

Нападение на политика
Момент нападения на Ли Чжэ Мена. Кадр из видео: twitter.com/Mrgunsngear

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель, как сообщила его администрация, "выразил глубокую обеспокоенность" за безопасность Ли после нападения. Сторонники партии призвали воздерживаться от политических интерпретаций инцидента.

В апреле этого года в Южной Корее состоятся парламентские выборы, в которых также будет участвовать Демократическая партия.

Отметим, что Ли Чжэ Мен был главным соперником действующего лидера Юн Сок Еля на выборах президента в марте 2022 года. Первый набрал 48,56% голосов, в то время как Ли Чжэ Мен – 47,83%.

По данным на сайте Национальной избирательной комиссии Южной Кореи, парламентские выборы в стране проводятся каждые четыре года в первую среду за 50 дней до истечения срока полномочий депутатов Национального собрания.

Последние раз они состоялись 15 апреля 2020 года, в этот раз они назначены на 10 апреля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2053566-lidera-oppozitsionnoy-partii-yuzhnoy-korei-ranili-nozhom-v-sheyu-video/

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