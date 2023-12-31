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Лукашенко повысил налог на сверхдоходы в Беларуси

Опубликовано:

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко. Фото: ALEXANDER NEMENOV/Getty Images

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон о повышенных ставках на сверхдоходы. Документ опубликован на национальном правовом интернет-портале республики.

Для физлиц, чей годовой доход превышает 200 тыс. белорусских рублей(27,6 млн тенге), ставка подоходного налога увеличивается с 13% до 25%.

Ставка налога на прибыль для организаций, у которых налоговая база превысила 25 млн белорусских рублей (3,5 млрд тенге), увеличится с 20% до 25%.

Напомним, весной в Беларуси ввели смертную казнь для чиновников за госизмену. Также эти поправки предусматривают уголовную ответственность за пропаганду терроризма и дискредитацию армии.

А летом в Беларусь переместили российское ядерное оружие. О начале переброски вооружения заявлял сам Лукашенко.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2053480-lukashenko-povysil-nalog-na-sverhdohody/

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