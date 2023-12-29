"Мы не справились со своей миссией": как погибли трое заложников, убитые по ошибке израильскими солдатами

Израильская пресса опубликовала окончательные результаты расследования Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по поводу трагической ошибки, приведшей к гибели трех израильских заложников, застреленных военными в ходе операции в секторе Газа в середине декабря.

В отчете говорится, что военные ЦАХАЛ не были достаточно осведомлены о возможности натолкнуться на заложников в ходе операции, целью которой не являлось их спасение.

Вместе с тем войска располагали разведданными о том, что в районе их действий могли находиться захваченные боевиками израильтяне.

Заложники – 28-летний Йотам Хаим, 22-летний Самер Талалка и 26-летний Алон Шамриз – были убиты в районе Шеджайя в Газе, где израильские войска столкнулись с ожесточенным сопротивлением боевиков ХАМАС.

Расследование показало, что 15 декабря во время интенсивных боев в Шеджае военнослужащий 17-го батальона бригады Бисламах открыл огонь по трем фигурам, в которых заподозрил угрозу. Двое были убиты на месте, третий скрылся в соседнем здании.

Командиры батальона отдали приказ прекратить огонь, чтобы идентифицировать третьего человека. Примерно через 15 минут один из них услышал, как кто-то из здания кричит на иврите: "Помогите! По мне стреляют!"

Командир приказал войскам прекратить огонь и прокричал человеку в здании, что он может выходить.

Он вышел и начал движение в сторону израильских военных, после чего был убит. Расследование показало, что двое стрелявших солдат не слышали приказ командира не стрелять из-за шума работавшего рядом танка.

ЦАХАЛ подтвердил, что при первой попытке выйти из здания все трое заложников были с голым торсом, и один из них размахивал белым флагом, сделанным из футболки.

Однако в ходе расследования было установлено, что солдат, первым открывший огонь, имел ограниченный обзор и не видел в деталях приближающихся людей.

Командиры батальона сразу заподозрили, что убитые, скорее всего, были заложниками, и распорядились забрать тела в Израиль для установления личностей.

Что предшествовало трагической ошибке

Незадолго до инцидента, 10 декабря, военные ЦАХАЛ обнаружили у входа в один из тоннелей записку на иврите со словом "помогите". Рядом с запиской было удостоверение личности, принадлежащее боевику ХАМАС.

Записка была взята на экспертизу, но, как говорится в результатах расследования, не было выявлено прямой связи между запиской и присутствием заложников в районе Шеджайи, вследствие чего военные сделали вывод, что это была попытка боевиков ХАМАС заманить их в засаду.

Также 10 декабря военные разведывательного подразделения бригады "Голани" совершили рейд на несколько зданий в Шеджайе в поисках боевиков ХАМАС и их оружия.

В одном из зданий завязалась перестрелка между боевиками и израильскими военными.

Во время боя военные услышали из глубины здания крики "помогите" и "заложники" на иврите, но снова решили, что это ловушка. Кроме того, инженеры "Голани" подозревали, что здание могло быть заминировано, это укрепило решение не продвигаться вглубь, говорится в итоговом документе расследования.

В перестрелке погибли по меньшей мере пятеро боевиков ХАМАС.

Только 18 декабря, через три дня после гибели заложников, ЦАХАЛ проверил место боя и обнаружил камеру, которая была прикреплена к собаке кинологического подразделения "Окец" – она была запущена в здание перед тем, как туда вошли бойцы "Голани", и погибла.

На записях с камеры слышны голоса заложников, просящих о помощи. Таким образом, трое пленников действительно находились внутри здания, и записка на иврите не была ловушкой боевиков.

"После перестрелки, в которой погибли охранявшие их боевики, заложники предпринимали попытки выйти из здания", – говорится в расследовании.

Теперь ясно, что это они оставили надписи на иврите "SOS" и "Помогите, 3 заложника" на стене соседнего здания, которые 14 декабря были обнаружены израильским дроном. Но в тот момент ЦАХАЛ также принял их за попытку ХАМАС заманить военных в засаду.

"В данном случае не было никакой разведывательной информации ни по одному из зданий, в которых находились заложники. В каждой зоне боевых действий были подготовлены бригады специального назначения, готовые к немедленному вмешательству в случае, если другие подразделения обнаружат здание с заложниками внутри", – говорится в сообщении.

Постоянное ожидание угрозы

Подразделение, бойцы которого открыли огонь по заложникам, находилось в состоянии повышенной готовности к угрозе на фоне событий предшествовавших дней. Оно участвовало в ряде операций, связанных с высокой вероятностью попасть в засаду, говорится в итогах расследования.

По словам генерал-лейтенанта ЦАХАЛ Херци Ха-Леви, возглавлявшего расследование, гибель троих израильтян – вопиющее происшествие с очень тяжелыми последствиями и в данном конкретном случае – провал Армии обороны Израиля в освобождении заложников.

"Вся вертикаль командования чувствует свою ответственность за произошедшее и разделяет боль семей погибших", – сказал Ха-Леви.

Он признает, что гибель заложников могла быть предотвращена и решение открыть огонь не соответствовало степени риска для военнослужащих ЦАХАЛ.

При этом он подчеркивает, что в трагедии не было злого умысла и военные действовали, исходя из своего понимания оперативной обстановки.

Командование ЦАХАЛ обязуется пересмотреть и внести коррективы в инструкции по поведению военных в условиях боевых действий для предотвращения так называемого дружественного огня.

По словам следователей, выявлена необходимость тщательнее оценивать оперативную ситуацию и для командиров – более четко отдавать приказы.

Ха-Леви также поручил всем командирам изучить выводы расследования и повысить осведомленность о заложниках среди своего контингента, включая все возможные места их нахождения, фотографии и другие имеющиеся о них сведения.