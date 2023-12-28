Дилемма Байдена: как сдержать иммиграцию и помочь Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен побывал с краткосрочным визитом в Мексике, где провел переговоры за закрытыми дверями с президентом страны Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором в попытке разрешить нарастающий кризис с мигрантами на общей границе двух стран.

Белый дом испытывает все большее давление в связи с наплывом в страну иммигрантов: по официальным данным, на прошлой неделе в США со стороны Мексики ежедневно въезжало по 10 тыс. человек.

Президент Обрадор, ранее выразивший готовность ограничить этот поток, положительно отозвался о результатах переговоров с американской делегацией, проходивших в Мехико, однако не стал вдаваться в их подробности.

Накануне встречи он призвал приложить больше усилий к искоренению причин, вызывающих массовую миграцию в США, которая обещает стать ключевым вопросом на предстоящих президентских выборах.

В частности, экс-президент Дональд Трамп, намеревающийся принять участие в выборах 2024 года и занимающий все более непримиримую позицию в этом вопросе, по некоторым данным, грозит взяться за всех нелегальных иммигрантов в случае его избрания.

Встрече в Мехико предшествовала телефонная беседа президентов США и Мексики на прошлой неделе, в ходе которой Обрадор и Байден согласились с тем, что для обеспечения порядка и безопасности на границе необходимы срочные и решительные действия.

По итогам этого разговора Обрадор сообщил журналистам, что Мексика «поможет, как мы это всегда делаем», справиться с потоком миграции в США.

Между тем поток этот достиг рекордных величин. Вот уже два года подряд американские власти задерживают на южной границе по два с лишним миллиона нелегальных иммигрантов.

Только в ноябре, по данным Погранично-таможенной службы США (USCBP), было произведено свыше 190 тыс. задержаний.

Все это ставит администрацию Байдена в крайне уязвимое положение: она добивается выделения огромных средств в помощь Украине, а контролируемая республиканцами Палата представителей отказывается эти средства выделять, указывая на то, что в первую очередь их нужно направить на решение внутренней проблемы — укрепление границы с Мексикой.

Порадовать противников — разгневать союзников

Дилемма, перед лицом которой оказался Байден, едва ли выглядит разрешимой: во время визита в Вашингтон Владимира Зеленского он твердо пообещал ему новый пакет помощи и запросил ее у Конгресса.

В ответ республиканцы выставили свои условия, увязав пакет помощи Украине, а также Израилю и Тайваню на $100 млрд с мерами по борьбе с нелегальной иммиграцией.

Эти меры включают не только средства на укрепление границы, но и значительные изменения в процессе оформления мигрантов, прибывающих на американо-мексиканскую границу без документов.

Так, республиканцы предлагают поднять планку параметров для рассмотрения прошений о политическом убежище и облегчить процесс депортации нелегальных иммигрантов.

Белый дом не раскрывает всех деталей обсуждаемых предложений, но совершенно очевидно, что некоторые демократы будут до предела разгневаны, если Байден согласится на такие изменения.

«Похоже, я совершил путешествие во времени в эру Трампа, — признался сенатор-демократ Боб Менендес. — Я не могу понять, как президент-демократ, будучи кандидатом, активно критиковавшим политику Трампа, сейчас всерьез рассматривает самые антииммигрантские трамповские предложения».

Другие законодатели осудили такие переговоры как республиканскую ловушку, выразив негодование по поводу того, что в них не смогли принять участие законодатели-либералы и испаноговорящие политики.

Они задаются вопросом, почему администрация Байдена никогда не поступилась бы такими либеральными ценностями, как гражданские права или право на аборты, ради единовременного пакета иностранной помощи, но при этом готова пойти на уступки в таком важнейшем вопросе, как иммиграция.

Ответ на это дают опросы общественного мнения: как выяснило издание Wall Street Journal, 64% американцев не одобряют то, как администрация Байдена справляется с вопросами охраны границы, и 54% против 24% считают, что Дональд Трамп, а не Джо Байден, способен лучше защитить границу.

Бегство от нищеты

Тем временем внимание американских СМИ приковано к колонне из примерно 7 тыс. мигрантов, которые движутся с юга Мексики к американской границе.

Колонна выдвинулась из города Тапачула на границе с Гватемалой в кануне Рождества, и во главе ее несут плакат с надписью «Исход от бедности».

В составе колонны мигранты из Гондураса, Сальвадора, Венесуэлы, Гаити и других беднейших стран Латинской Америки.