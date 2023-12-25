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"Мы думаем о Палестине, об Израиле, об Украине". В мире отмечают Рождество и молятся о прекращении войн

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Служба на Рождество в Ватикане
Служба на Рождество в Ватикане. Фото: Vatican Media via Vatican Pool/Getty Images

Христиане всего мира отмечают Рождество по григорианскому календарю. В Ватикане папа Римский Франциск начал празднование Рождества с призыва к миру.

По словам святого отца, он неустанно думает о людях, "которые страдают от войны — мы думаем о Палестине, об Израиле, об Украине".

"Наши сердца сегодня в Вифлееме, где Князь мира вновь отвергнут тщетной логикой войны, грохотом оружия, которое и сегодня не позволяет ему найти место в мире", — сказал понтифик.

Служба на Рождество в Ватикане
Служба на Рождество в Ватикане. Фото: Baris Seckin/Anadolu/Getty Images

Библейский город на оккупированном Западном берегу реки Иордан фактически отменил ежегодные рождественские праздники, которые обычно привлекают тысячи туристов.

В этом году город отказался от гигантской рождественской елки, марширующих оркестров и яркой сцены Рождества, ограничившись лишь несколькими праздничными огнями.

В центре города был развернут огромный палестинский флаг с плакатом, гласившим: "Колокола Вифлеема звонят о прекращении огня в Газе".

Украина в этом году впервые на общегосударственном уровне отмечает Рождество 25 декабря, как и подавляющее большинство христианских народов мира, а не 7 января, как Россия и ее православная церковь.

Рождество в Украине
Рождество в Украине. Фото: Danylo Antoniuk/Anadolu/Getty Images

Закон о праздновании Рождества 25 декабря в соответствии с григорианским календарем президент Украины Владимир Зеленский подписал в июле этого года, объявив 25 декабря выходным днем.

В рождественском послании, опубликованном в воскресенье вечером, Зеленский сказал: "Мы все вместе празднуем Рождество. В один день, как одна большая семья, как один народ, как одна единая страна".

Рождество в Париже
Рождество в Париже. Фото: Dimitar Dilkoff/AFP/Getty Images

В австралийском Сиднее жители и туристы отправились на пляж, надев шерстяные красные шапки, несмотря на жару в Южном полушарии.

Китайские компании производят множество рождественских игрушек и украшений, но официально Рождество в Китае не отмечают. 25 декабря — рабочий день.

Лидер Китая Си Цзиньпин не раз говорил, что хочет сделать все религии «более китайскими», и напоминал, что религиозные обряды должны подчиняться китайским законам и вписываться в традиции страны.

Но для миллионов китайских христиан Рождество — важный день.

Рождество в Китае
Рождество в Китае. Фото: Wang Ruizhong/VCG/Getty Images

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2052546-my-dumaem-o-palestine-ob-izraile-ob-ukraine-v-mire-otmechayut-rozhdestvo-i-molyatsya-o-prekraschenii-voyn/

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