Байден заявил, что президенты США могут подвергаться уголовному преследованию

Американский лидер Джо Байден заявил, что президенты США могут подвергаться судебному преследованию, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

Как пишет издание, что Джо Байден заявил, что "не может придумать ни одной" причины, по которой президенты должны получить абсолютный иммунитет от судебного преследования.

Таким образом действующий американский лидер прокомментировал требование бывшего президента Дональда Трампа об иммунитете от судебного разбирательства по делу о попытке отменить собственное поражение на выборах 2020 года.

На этой неделе Верховный суд отказался ускорить принятие решения по делу об иммунитете Трампа.

Напомним, Трампу ранее были предъявлены обвинения по делам, связанным с нападением на Капитолий в январе 2021 года. Он не признает свою вину.

Также на этой неделе суд в Колорадо вынес решение, согласно которому Дональд Трамп не имеет права участвовать в праймериз на территории штата из-за штурма Капитолия в январе 2021-го.