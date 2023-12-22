Акорда опровергла информацию WSJ о звонке Патрушева в Казахстан

Акорда прокомментировала материал, опубликованный в The Wall Street Journal, в котором говорится о возможных причинах смерти Евгения Пригожина, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщили, что глава "ЧВК "Вагнер" Иосиф Пригожин якобы был ликвидирован по инициативе секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева.

Американское издание сообщило, что во время марша "ЧВК "Вагнер" Николай Патрушев обратился к Казахстану и Беларуси за поддержкой в разрешении конфликта.

Как утверждают журналисты, Патрушев попросил казахстанскую сторону оказать военную помощь в случае, если Россия не сможет сдержать мятежников, однако получил отказ от президента РК Касым-Жомарта Токаева.

По данным WSJ, после окончания мятежа Патрушев начал разработку плана по ликвидации Пригожина, который впоследствии был реализован.

Советник – пресс-секретарь президента РК Берик Уали прокомментировал публикацию WSJ.

"Эта информация не соответствует действительности", — коротко сообщил он.

Как сообщают РИА Новости, официальный представитель президента России Дмитрий Песков дал свою оценку публикации WSJ.

"Вряд ли эти "утки" нуждаются в комментарии, это издание в последнее время стало похоже на "бульварное чтиво", — сказал Песков.

Крушение самолета Евгения Пригожина

23 августа в Тверской области России разбился частный самолет, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Сообщалось, что в самолете мог находиться глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Однако официального подтверждения этому не было.

После в Сети появились кадры, снятые очевидцами. На них видно воздушное судно, которое дымится и падает вниз. Отмечалось, что автор ролика сначала подумал, что это падает беспилотник.

Телеканал Al Jazeera, ссылаясь на источники в ЧВК "Вагнер", сообщил, что на месте крушения самолета был обнаружен телефон Евгения Пригожина.

Позже в соцсетях была озвучена одна из версий крушения самолета. Сообщалось, что взрывное устройство могло быть заложено в отсек шасси.

27 августа Следственный комитет РФ официально подтвердил, что Евгений Пригожин погиб в результате крушения самолета в Тверской области – экспертиза подтвердила, что его тело было найдено на месте крушения джета. Главу ЧВК "Вагнер" и его заместителя похоронили в Петербурге. Похороны прошли в "закрытом режиме".

За два месяца до этого, 24 июня, в России заявили о вооруженном мятеже со стороны главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Позже в этот же день стало известно, что президент Беларуси Александр Лукашенко провел переговоры с руководителем ЧВК "Вагнер". Евгений Пригожин принял предложение Лукашенко об остановке движения вооруженных лиц компании "Вагнер" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.