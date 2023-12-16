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"Не видел доказательств": Маск рассказал, есть ли кто-то кроме землян в галактике

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Илон Маск
Илон Маск. Фото: Slaven Vlasic/Getty Images for The New York Times

Известный предприниматель Илон Маск выразил свое мнение костально того, есть ли кто-то кроме землян в галактике. по его словам, доказательств существования инопланетян нет.

В ходе своего выступления в Риме Маск допустил, что человечество является единственным видом жизни с сознанием в нашей части Млечного Пути, пишет РИА Новости.

"Итальянский физик Энрико Ферми задавался очень глубокими вопросами, одним из которых был "где инопланетяне?". Одним из объяснений будет сказать, что сознание – очень редкая вещь. Я не видел доказательств (существования) инопланетян, возможно, в этой части Галактики мы единственные существа с сознанием. Сознание - это маленькая свеча, и мы должны сделать все, чтобы эта свеча не погасла", - заявил миллиардер.

Маск считает, что люди должны стать особенным видом, если с Землей ничего не случится.

"Если мы беспокоимся о жизни, мы должны стать межзвездными", - добавил он.

Подчеркивается, что ранее Маск не раз заявлял о том, что человечество должно превратиться в межпланетную цивилизацию.

Отметим, что основанная Маском компания SpaceX в настоящее время ведет активную работу в сфере создания космических кораблей. В течение года было проведено несколько испытательных запусков Starship - все они оказались неудачными. Тем не менее, предприниматель не отказывается от работы над этим проектом.

Стоит отметить, что космическое агентство США NASA рассчитывает отправить астронавтов на поверхность Луны в рамках программы Artemis именно на корабле Starship.

Напомним, в свое время Илон Маск заявил, что человек сможет ступить на поверхность Марса к 2029 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2051195-ne-videl-dokazatelstv-mask-rasskazal-est-li-kto-to-krome-zemlyan-v-galaktike/

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