Илон Маск рассказал, когда может произойти новый запуск Starship

Илон Маск рассказал, когда SpaceX будет готова к третьему запуску ракеты Starship. Однако до этого регуляторам нужно понять, что пошло не так во время второго запуска, состоявшегося на прошлой неделе, передает The Washington Post.

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После первого неудачного испытательного полета ракеты и космического корабля SpaceX в апреле компании пришлось ждать семь месяцев, прежде чем Федеральное управление гражданской авиации разрешило повторить попытку. Второй запуск был совершен в субботу, 18 ноября. Однако и он оказался неудачным.

При этом есть основания полагать, что компании не придется ждать семь месяцев, прежде чем будет совершен третий запуск. Илон Маск заявил, что ракета, состоящая из ракеты-носителя Super Heavy и космического корабля Starship, должна быть готова к следующему полету через 3–4 недели.

Журналисты отмечают, что субботний испытательный полет с объекта SpaceX в Южном Техасе показал значительные улучшения по сравнению с полетом, совершенным в апреле.

SpaceX установила новую систему пожаротушения, которая делает даже неудачные запуски более безопасными. Поэтому ожидается, что Федеральное управление даст разрешение на третий испытательный запуск намного раньше.

Стоит отметить, что космическое агентство США NASA рассчитывает отправить астронавтов на поверхность Луны в рамках программы Artemis именно на корабле Starship.