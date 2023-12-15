В Иране 11 полицейских погибли при нападении джихадистов

По меньшей мере 11 полицейских погибли в результате ночного нападения на полицейский участок в провинции Систан и Балуджистан на юго-востоке Ирана. Несколько нападавших также были убиты в ходе перестрелки. Ответственность за нападение взяла на себя группировка джихадистов.

«В ходе террористического нападения на штаб-квартиру полиции в городе Раск было убито 11 полицейских и еще несколько получили ранения, — сообщил в телевизионном обращении заместитель губернатора провинции Алиреза Мархамати. — Сотрудники полиции храбро защищались и смогли уничтожить и ранить несколько нападавших».

Нападение было совершено около полуночи и стало одним из самых кровавых за последние годы.

Ответственность за него взяла на себя группировка мусульман-суннитов «Джаеш Аль-Адль» (Армия справедливости), основанная в 2012 году и внесенная Ираном в список террористических организаций.

Как сообщило позже государственное информационное агентство IRNA, ранения получили семеро полицейских, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

На место нападения прибыл начальник полиции провинции Систан Белуджистан, ситуация, по данным иранских властей, взята под контроль, начато расследование.

Агентство ISNA опубликовало видео вертолета, ведущего поиски нападавших, скрывшихся в горах на границе с Пакистаном, а заместитель министра внутренних дел Маджид Мирахмади заявил, что «один из террористов» был арестован службами безопасности.

По его словам, граница была перекрыта, и нападавшие не смогли уйти на другую сторону.

Не первый случай

Во второй по величине провинции Ирана Систан Белуджистан, которая граничит с Афганистаном и Пакистаном, проживают преимущественно мусульмане сунниты, в то время как большинство остальных жителей Ирана — шииты.

Здесь часто происходят стычки между силами безопасности и джихадистами, представителями народности белуджи, а также многочисленными контрабандистами.

Что касается группировки «Джаеш Аль-Адль», то она утверждает, что борется за права и лучшие условия жизни белуджи, и в прошлом брала на себя ответственность за нападения на силовиков в провинции.

В июле этого года в результате нападения были убиты четверо полицейских-патрульных. До этого в перестрелке с участием боевиков «Джаеш Аль-Адль» погибло двое полицейских и четверо нападавших.

В мае пятеро иранских пограничников погибли в стычке с вооруженными боевиками в городе Сераван, к юго-востоку от Захедана, административного центра провинции Систан Белуджистан.

Государственные СМИ сообщали тогда, что нападение осуществила «террористическая группировка, пытавшаяся проникнуть в страну из-за границы», но боевики «вынуждены были бежать, понеся значительные потери».

В мае агентство IRNA со ссылкой на представителя полиции Касыма Резаи сообщало, что полицейский участок в Систане Белуджистане был обстрелян «силами талибов» из-за региональных споров по поводу водных ресурсов в этом регионе, сильно подверженном засухам.