"Считает себя "Новым Богом": автора мема "Зима не будет" задержали в Кыргызстане

В Кыргызстане по подозрению в разжигании религиозной вражды задержали Арстанбека Абдылдаева, активиста и автора фразы "Зима не будет", ставшей мемом, передает NUR.KZ со ссылкой на 24.kg.

По данным ГКНБ Кыргызстана, Арстан Алай, он же Арстанбек Абдылдаев, был задержан сотрудниками ведомства. На него заведено уголовное дело по статье 330 УК КР "Возбуждение религиозной вражды (розни)".

Сообщается, что основанием послужили полученные сведения о том, что Абдылдаев в соцсетях, книгах и брошюрах размещал призывы к разжиганию религиозной и межрелигиозной вражды, а также пропагандировал идентичность граждан по религиозному признаку.

"Считает себя "Новым Богом", "Спасителем", а другие религии, верования и взгляды считает неполноценными, слабыми и недействительными заблуждениями, дает им отрицательную оценку", – отметили представители кыргызского Госкомитета национальной безопасности.

Как пишет издание, дома у Арстана Алая изъяли много литературы, компьютеры и другие электронные носители информации.

Сейчас мужчину водворили в СИЗО ГКНБ.

При этом последние два дня Арстана Алая считали пропавшим. Его родственники сообщили, что он вышел из дома 13 декабря и не вернулся.

Напомним, в ноябре 2020 года стало известно, что активист и общественный деятель Арстанбек Абдылдаев подал заявку на участие в досрочных выборах президента Кыргызстана.

При этом мужчина известен в стране своими скандальными заявлениями. Так, ранее Арстан Алай заявлял, что он "бог и наслал коронавирус". А еще в Сети его знают по видео с фразой "Зима не будет".

Авторы 24.kg отмечают, что известную фразу мужчина сказал еще 12 лет назад, в 2011 году. Однако ее до сих пор часто вспоминают в Кыргызстане, особенно в связи с сильными морозами, установившимися в последние дни.