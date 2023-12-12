Многоэтажный жилой дом частично обрушился в Нью-Йорке (видео)
Опубликовано:
В районе Бронкс в Нью-Йорке частично обрушился шестиэтажный жилой дом. На месте работают экстренные службы. О пострадавших или погибших пока не сообщается, передает NUR.KZ.
Как сообщает пожарный департамент города Нью-Йорк (NYFD) в соцсети X, первые сообщения об обрушении угла дома по адресу Биллингсли-Террас, 1915 в Бронксе поступили в 15:38 по местному времени.
Из здания были эвакуированы все люди, на месте обрушения производятся поисковые работы.
Как сообщила в своем последнем твите комиссар пожарной охраны города Нью-Йорка Лора Кавана, поиски людей под обломками части дома продолжаются.
"Мы глубоко обеспокоены тем, что под обломками дома 1915 по Биллингсли-Террас могут оказаться люди. Мы надеемся и молимся, чтобы всем удалось спастись, но пока никакой информации нет. Сотрудники пожарного департамента города продолжают поиски", - сообщила она.
Пока подтвержденной информации о жертвах или пострадавших нет.
Ранее мы сообщали о мощном торнадо, который прошелся по штату Теннеси в США, в результате чего по меньшей мере шесть человек погибли. Пострадали жители округа Монтгомери и города Нэшвилл.
Три человека погибли в Мэдисоне, штат Теннесси, к северу от Нэшвилла. Власти округа Монтгомери также сообщили о трех погибших, в том числе ребенке. Кроме этого, 23 жителя Кларксвилла госпитализированы в больницу.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2050351-mnogoetazhnyy-zhiloy-dom-chastichno-obrushilsya-v-nyu-yorke-video/