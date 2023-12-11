Кольцо с бриллиантом стоимостью 750 тыс. евро нашли в пылесосе в парижском отеле

Кольцо стоимостью в 750 тыс. евро, пропавшее в фешенебельном парижском отеле Ritz, было найдено в пылесосе. Хозяйка думала, что его украли, и обратилась в полицию.

Владелица драгоценности, предпринимательница из Малайзии, в пятницу заявила о его исчезновении в полицию, высказав предположение, что его украл кто-то из гостиничного персонала.

Но, как сообщает газета Le Parisien, охранники знаменитой гостиницы в воскресенье обнаружили его в недрах пылесоса, внутри мешка для сбора пыли.

Хозяйка с тех пор улетела из Парижа в Лондон, но вернется обратно, чтобы забрать свое кольцо, передает издание.

Представители международной сети фешенебельных гостиниц сообщили прессе, что предложили женщине три бесплатных ночи для компенсации причиненных ей неудобств, но она, похоже, не собирается принять это предложение.

«Благодаря тщательной работе охранников сегодня утром кольцо было найдено. Мы хотим поблагодарить сотрудников парижского отеля Ritz, которые приняли участие в поисках кольца и которые каждый день проявляют профессионализм и порядочность в своей работе», - сказано в заявлении Ritz.

Владелица кольца сообщила полиции, что в пятницу она оставила его на столе в своем гостиничном номере, перед тем как отправиться по магазинам в центре города. Она отсутствовала несколько часов, а когда вернулась, кольца, украшенного редким бриллиантом, на столе не было.

Сейчас пропажа находится в полиции и пробудет там до тех пор, пока хозяйка его не заберет.

Знаменитый пятизвездочный отель Ritz находится на Вандомской площади в самом сердце Парижа. Он регулярно привлекает обеспеченных и знаменитых постояльцев.

Драгоценности оттуда пропадали и раньше.

В 2018 году вооруженные топорами налетчики ограбили находящийся внутри ювелирный магазин, забрав с собой украшений и драгоценностей на несколько миллионов евро.

В том же году неназванная представительница королевской семьи Саудовской Аравии заявила, что из ее гостиничного номера пропали ювелирные украшения на 800 тыс. евро.