Гайана потеряла связь со своим вертолетом на спорной с Венесуэлой территории

Гайана потеряла связь с военным самолетом, который пропал на границе с Венесуэлой. На борту находились 7 человек, четверо из которых - пассажиры, передает NUR.KZ со ссылкой на силы обороны Гайаны.

Силы обороны Гайаны сообщили на официальной странице в Facebook, что военный вертолет пропал на границе с соседней страной в среду.

"Силы обороны Гайаны в сотрудничестве с частными авиаоператорами начали поисково-спасательную операцию по обнаружению пропавшего вертолета GDF Bell 412 (8R-AYA).

Вертолет вылетел из лагеря Аянганна сегодня в 09:23 (19:23 по Астане - прим. ред.) и направился в Арау. На борту были три члена экипажа и четыре пассажира.

В 11:20 (21:20 по Астане - прим. ред.) самолет передал сигнал аварийного локатора с координатами примерно в 30 милях к востоку от Арау, на западных границах страны", - говорится в сил обороны Гайаны.

Здесь же отмечается, что поисково-спасательную операцию осложняют неблагоприятные погодные условия в регионе.

Ранее мы сообщали о том, что президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал создать 24-й штат на спорной с соседней Гайаной территории. Он поручил Национальной Ассамблее (однопалатному парламенту) разработать соответствующий закон о защите Гайана-Эссекибо. Он также объявил о запуске плана социальной помощи всему населению Эссекибо, проведении переписи населения, начале выдачи удостоверений личности и других мерах.

Тем временем президент Гайаны Ирфаан Али заявил, что действия Мадуро представляют угрозу территориальной целостности его страны.

Позже стало известно о том, что президент Венесуэлы все же запустил процесс аннексии Эссекибо. Он отдал распоряжение государственной нефтяной компании выдать лицензии на разработку нефтяных месторождений региона и предложил Национальной ассамблее страны принять законопроект о включении этой территории в состав Венесуэлы.

В ответ власти Гайаны привели вооруженные силы страны в состояние полной боеготовности, а президент Ирфаан Али заявил, что уже провел переговоры с генсеком ООН и попросил Совет Безопасности рассмотреть вопрос о вмешательстве в этот конфликт.