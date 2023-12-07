"Прямая угроза территориальной целостности". Президент Венесуэлы запустил процесс аннексии Эссекибо

Президент Венесуэлы Николас Мадуро начал реализацию плана аннексии богатого нефтью региона Эссекибо, который принадлежит соседней Гайане.

На прошедшем в воскресенье в Венесуэле референдуме более 95% проголосовавших одобрили установление суверенитета над этой территорией.

Хотя на первый взгляд результаты голосования о присоединении к Венесуэле чужой территории впечатляют, в нем приняло участие лишь два миллиона жителей, то есть примерно 10% населения, имеющего право голоса.

Тем не менее, окрыленный успехом Мадуро уже отдал распоряжение государственной нефтяной компании выдать лицензии на разработку нефтяных месторождений региона и предложил Национальной ассамблее страны принять законопроект о включении этой территории в состав Венесуэлы.

В ответ власти Гайаны привели вооруженные силы страны в состояние полной боеготовности, а президент Ирфаан Али заявил, что уже провел переговоры с генсеком ООН и попросил Совет Безопасности рассмотреть вопрос о вмешательстве в этот конфликт.

«Это прямая угроза территориальной целостности, суверенитету и политической независимости Гайаны, — заявил Ирфаан Али. — Гайана видит в этом непосредственную угрозу и усилит превентивные меры по защите своей территории».

Президент Гайаны также заверил международных инвесторов, преимущественно нефтяные компании, что их вкладам ничего не грозит.

Гайана-Эссекибо вот уже более двух веков является причиной территориальных споров.

Каракас заявляет, что регион отошел Венесуэле после обретения страной независимости от Испании в начале 1800-х. Власти Гайаны в ответ на это напоминают, что территория Гайаны-Эссекибо входила в состав Британской Гвианы, которая впоследствии стала независимой Гайаной.

Новые запасы нефти

Конфликт разгорелся с новой силой в 2015 году, после того, как одна из крупнейших нефтяных компаний мира, американская ExxonMobil, открыла в Гайане-Эссекибо крупное месторождение нефти.

Конфликт между Каракасом и Гайаной снова обострился в сентябре этого года, после того как Гайана провела аукцион, предоставив крупным международным нефтяным компаниям право бороться за лицензию на ведение геологоразведочных работ в водах Эссекибо.

Благосостояние Гайаны в основном зависит от добычи и экспорта нефти, благодаря чему экономика страны в последние годы показывает одни из самых высоких в мире темпов роста.

В свою очередь Венесуэла, которая тоже в основном полагается на нефтяной экспорт (она обладает крупнейшими разведанными запасами нефти в мире), переживает затяжной экономический кризис. Его усиливают американские санкции, введенные после выборов 2018 года, когда Николас Мадуро, по мнению Запада, победил на президентских выборах при помощи подтасовки результатов.

В минувшую пятницу Международный суд ООН призвал правительство Мадуро воздержаться от любых действий, которые могут нарушить статус-кво Гайаны-Эссекибо и привести к изменению ситуации в территориальном споре.

Противники режима Мадуро в стране и за рубежом заявляют, что референдум о присоединении Эссекибо и дальнейшие шаги, которые предпринимает в этом направлении правительство Мадуро, призваны усилить националистические настроения в стране в преддверии президентских выборов 2024 года.

История Гайаны-Эссекибо

Регион Гайана-Эссекибо занимает 159,5 тыс. кв. км и составляет примерно две трети всей территории Гайаны.

В 1899 году международный арбитражный суд в Париже присудил эту территорию Британии, которая основала там свою колонию — Британскую Гвиану.

В 1966-м Британия передала правление местным властям, в результате чего образовалось независимое государство Гайана, включившее в себя все земли бывшей колонии.

Уходя, Британия заключила с Венесуэлой договор о том, что для контроля над ситуацией на спорных территориях будет создана специальная комиссия, в которую войдут представили Венесуэлы и Гайаны. Однако такая комиссия до сих пор не создана.

Венесуэла с конца XIX века оспаривает решение парижского арбитража как предвзятое и незаконное и заявляет, что будет удовлетворена только его полной отменой.

В 2018 году Гайана подала иск в Международный суд ООН, в котором потребовала раз и навсегда подтвердить, что Гайана-Эссекибо — законная часть страны. Однако вердикта суда все еще нет.

Венесуэла не признает юрисдикцию Международного суда для решения этого вопроса, но исправно отправляет своих представителей на все заседания последних пяти с лишним лет.