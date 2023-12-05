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Объявленный в розыск основатель "Тануки" Орлов высказался об уголовном деле и назвал свое местонахождение

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Александр Орлов
Александр Орлов. Фото: instagram.com/alexanderorlovbulldozer

Российский ресторатор, основатель сетей "Тануки" и "Ерш" Александр Орлов заявил, что находится в Лондоне и готовится открывать новое заведение в Гонконге, передает NUR.KZ со ссылкой на Forbes.kz.

Александр Орлов заявил, что объявление в розыск и расследование уголовного дела стали для него сюрпризом.

"Сейчас я нахожусь в Лондоне. Мы только что открыли здесь свой ресторан греческой кухни Gaia. Совсем скоро откроем новое заведение в Гонконге", – сообщил ресторатор.

Он также прокомментировал пожар в принадлежащем ему банном комплексе в Астане, который произошел вечером 2 декабря.

"Слава богу, что обошлось без жертв, никто не пострадал, всех отдыхающих вовремя эвакуировали. Я в это время вместе со своими лондонскими друзьями сам был в бане, и тут мне сообщили, что в Астане горит один из моих срубов.

Ничего критичного там не произошло – пожар был на площади около 100 квадратных метров, все быстро потушили, потребуется косметический ремонт. Причем посетители, которые отдыхали в других наших срубах, продолжили банные процедуры. Конечно, мы усилим меры безопасности, чтобы избегать таких ситуаций", – заключил бизнесмен.

16 ноября стало известно, что МВД России объявило Орлова в розыск по уголовной статье. Сообщалось, что предположительно предпринимателя разыскивают по статье 165 УК РФ "Причинение особо крупного имущественного ущерба организованной группой".

21 ноября в МВД РФ заявили, что Орлов теперь находится в международном розыске. "Коммерсантъ", ссылаясь на собственные источники, писал, что ресторатора объявили в розыск из-за претензий арендодателя площадей в одной из башен в "Москва-Сити" в столице России.

Напомним, что в начале сентября Александр Орлов заявил в интервью казахстанскому блогеру Улугбеку Шарипову, что "не берет на работу жирных".

"Это не хайп. Не только я так считаю, у меня много моих друзей, знакомых, которые абсолютно с этим согласны. Толстых людей, именно жирных, которые в запущенном состоянии, которые выглядят запущенно, лучше на работу не брать, это опасно", – высказался тогда российский бизнесмен.

Кроме того, Орлов появился в одном из выпусков YouTube-шоу "По домам" бизнесмена и блогера Бейбита Алибекова. В этом эпизоде Алибеков сделал обзор на квартиру Орлова в Алматы за миллион долларов.

По данным РБК, Александр Орлов – основатель Bulldozer Group, которая управляет несколькими десятками ресторанов в России, Казахстане, Украине, а также в Гонконге и ОАЭ. Созданная им сеть японских ресторанов Tanuki, по данным на сайте холдинга TanukiFamily, насчитывает 76 точек, 66 из которых расположены в Москве.

Орлов покинул Россию в начале 2022 года. В июле того же года он сообщил, что сосредоточился на развитии зарубежных проектов в США и ОАЭ. Тогда же руководитель его PR-службы Евгения Батрак рассказала, что ресторатор ведет переговоры о полной или частичной продаже холдинга Bulldozer бизнесменам из ОАЭ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2049253-obyavlennyy-v-rozysk-osnovatel-tanuki-orlov-vyskazalsya-ob-ugolovnom-dele-i-nazval-svoe-mestonahozhdenie/

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