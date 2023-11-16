Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Российского бизнесмена, оскандалившегося в Казахстане, объявили в розыск

Опубликовано:

Александр Орлов
Александр Орлов. Фото: instagram.com/alexanderorlovbulldozer

В России объявили в розыск бизнесмена и основателя сети ресторанов Tanuki Александра Орлова, который ранее вызвал возмущение из-за своего высказывания в интервью казахстанскому блогеру.

Александр Орлов – российский бизнесмен и ресторатор, который владеет заведениями в разных странах мира, в том числе и в Казахстане.

Как пишет ТАСС, МВД России объявило Орлова в розыск по уголовной статье.

Сама статья на официальном ресурсе не указана, однако Telegram-канал SHOT, ссылаясь на собственный источник, сообщает, что предпринимателя разыскивают по статье 165 УК РФ "Причинение особо крупного имущественного ущерба организованной группой".

При этом напомним, что в начале сентября Александр Орлов заявил в интервью казахстанскому блогеру Улугбеку Шарипову, что "не берет на работу жирных".

"Это не хайп. Не только я так считаю, у меня много моих друзей, знакомых, которые абсолютно с этим согласны. Толстых людей, именно жирных, которые в запущенном состоянии, которые выглядят запущенно, лучше на работу не брать, это опасно", – высказался тогда российский бизнесмен.

На странице Орлова в Instagram под постом с данным отрывком интервью набралась почти тысяча комментариев. Многие возмутились такой позицией.

"Что за выражение "жирных не беру"? Очень грубо звучит. Бывает, люди по состоянию своего здоровья полнеют", "Чушь", "Что я только что услышал?", "Слишком много на себя берешь, Александр", "Бестактный и недалекий", – высказались пользователи.

Кроме того, Орлов появился в одном из выпусков YouTube-шоу "По домам" бизнесмена и блогера Бейбита Алибекова. В этом эпизоде Алибеков сделал обзор на квартиру Орлова в Алматы за миллион долларов.

Квартира Александра Орлова в Алматы
Квартира Александра Орлова в Алматы. Кадр из видео: youtube.com/ALIBEKOVKZ

Квартира Александра Орлова в Алматы
Квартира Александра Орлова в Алматы. Кадр из видео: youtube.com/ALIBEKOVKZ

Квартира Александра Орлова в Алматы
Квартира Александра Орлова в Алматы. Кадр из видео: youtube.com/ALIBEKOVKZ

По данным РБК, Александр Орлов – основатель Bulldozer Group, которая управляет несколькими десятками ресторанов в России, Казахстане, на Украине, а также в Гонконге и ОАЭ. Созданная им сеть японских ресторанов Tanuki, по данным на сайте холдинга TanukiFamily, насчитывает 76 точек, 66 из которых расположены в Москве.

Орлов покинул Россию в начале 2022 года. В июле того же года он сообщил, что сосредоточился на развитии зарубежных проектов в США и ОАЭ. Тогда же руководитель его PR-службы Евгения Батрак рассказала, что ресторатор ведет переговоры о полной или частичной продаже холдинга Bulldozer бизнесменам из ОАЭ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2046127-rossiyskogo-biznesmena-oskandalivshegosya-v-kazahstane-obyavili-v-rozysk/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.