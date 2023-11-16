Российского бизнесмена, оскандалившегося в Казахстане, объявили в розыск

В России объявили в розыск бизнесмена и основателя сети ресторанов Tanuki Александра Орлова, который ранее вызвал возмущение из-за своего высказывания в интервью казахстанскому блогеру.

Александр Орлов – российский бизнесмен и ресторатор, который владеет заведениями в разных странах мира, в том числе и в Казахстане.

Как пишет ТАСС, МВД России объявило Орлова в розыск по уголовной статье.

Сама статья на официальном ресурсе не указана, однако Telegram-канал SHOT, ссылаясь на собственный источник, сообщает, что предпринимателя разыскивают по статье 165 УК РФ "Причинение особо крупного имущественного ущерба организованной группой".

При этом напомним, что в начале сентября Александр Орлов заявил в интервью казахстанскому блогеру Улугбеку Шарипову, что "не берет на работу жирных".

"Это не хайп. Не только я так считаю, у меня много моих друзей, знакомых, которые абсолютно с этим согласны. Толстых людей, именно жирных, которые в запущенном состоянии, которые выглядят запущенно, лучше на работу не брать, это опасно", – высказался тогда российский бизнесмен.

На странице Орлова в Instagram под постом с данным отрывком интервью набралась почти тысяча комментариев. Многие возмутились такой позицией.

"Что за выражение "жирных не беру"? Очень грубо звучит. Бывает, люди по состоянию своего здоровья полнеют", "Чушь", "Что я только что услышал?", "Слишком много на себя берешь, Александр", "Бестактный и недалекий", – высказались пользователи.

Кроме того, Орлов появился в одном из выпусков YouTube-шоу "По домам" бизнесмена и блогера Бейбита Алибекова. В этом эпизоде Алибеков сделал обзор на квартиру Орлова в Алматы за миллион долларов.

Квартира Александра Орлова в Алматы. Кадр из видео: youtube.com/ALIBEKOVKZ

Квартира Александра Орлова в Алматы. Кадр из видео: youtube.com/ALIBEKOVKZ

Квартира Александра Орлова в Алматы. Кадр из видео: youtube.com/ALIBEKOVKZ

По данным РБК, Александр Орлов – основатель Bulldozer Group, которая управляет несколькими десятками ресторанов в России, Казахстане, на Украине, а также в Гонконге и ОАЭ. Созданная им сеть японских ресторанов Tanuki, по данным на сайте холдинга TanukiFamily, насчитывает 76 точек, 66 из которых расположены в Москве.

Орлов покинул Россию в начале 2022 года. В июле того же года он сообщил, что сосредоточился на развитии зарубежных проектов в США и ОАЭ. Тогда же руководитель его PR-службы Евгения Батрак рассказала, что ресторатор ведет переговоры о полной или частичной продаже холдинга Bulldozer бизнесменам из ОАЭ.