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30 лет независимости Казахстана

Основателя сети ресторанов Tanuki объявили в международный розыск. Следствие просит о досрочном аресте

Опубликовано:

Александр Орлов
Александр Орлов. Фото: instagram.com/alexanderorlovbulldozer

МВД России объявило в международный розыск ресторатора и основателя сетей Tanuki и "Ёрш" Александра Орлова - о возбужденном против него уголовном деле стало известно еще несколько дней назад.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Тверского суда Москвы, бизнесмен Орлов объявлен в международный розыск. Помимо этого, в суд поступило ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заочно.

Дата рассмотрения ходатайства следствия в суде пока не назначена.

РБК, ссылаясь на неподтвержденную информацию, пишет, что ресторатора объявили в розыск из-за претензий арендодателя площадей в башне "Меркурий" в "Москва-Сити" к юридическому лицу фитнес-клуба Black Star Fitness.

При этом Орлов не значится в списке учредителей, а юрлицо клуба числится банкротом.

Издание отмечает, что Александр Орлов — основатель Bulldozer Group, которая управляет несколькими десятками ресторанов в России, Казахстане, Украине, а также в Гонконге и ОАЭ. Созданная им сеть японских ресторанов "Тануки", по данным на сайте холдинга TanukiFamily, насчитывает 76 точек, 66 из которых расположены в Москве.

В начале 2022 года Орлов покинул Россию. После этого он продал рестораны "Такахули", "Хорошая девочка", Lou Lou, Eshak и "Юг", а также доли в размере 33,3% в "Тануки", "Тануки — Краснодар" и "Тануки — Нижний Новгород".

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Орлова объявили в федеральный розыск в России. Сообщалось, что против предпринимателя возбуждено дело по статье 165 УК РФ "Причинение особо крупного имущественного ущерба организованной группой".

К слову, в начале сентября в Казахстане Александр Орлов вызвал возмущение граждан - он заявил в интервью казахстанскому блогеру Улугбеку Шарипову, что "не берет на работу жирных".

"Это не хайп. Не только я так считаю, у меня много моих друзей, знакомых, которые абсолютно с этим согласны. Толстых людей, именно жирных, которые в запущенном состоянии, которые выглядят запущенно, лучше на работу не брать, это опасно", – высказался тогда российский бизнесмен.

Под постом казахстанцы выразили свое возмущение этими словами.

Помимо этого, Орлов появился в одном из выпусков YouTube-шоу "По домам" бизнесмена и блогера Бейбита Алибекова. В этом эпизоде Алибеков сделал обзор на квартиру Орлова в Алматы за миллион долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2046756-osnovatelya-seti-restoranov-tanuki-obyavili-v-mezhdunarodnyy-rozysk-sledstvie-prosit-o-dosrochnom-areste/

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