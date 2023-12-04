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В Кыргызстане могут запретить продажу энергетиков

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Банка с энергетическим напитком
Банка. Иллюстративное фото: Douglas Sacha/Getty Images

Депутаты парламента Кыргызстана одобрили концепцию законопроекта о запрете энергетических напитков - документ приняли в первом чтении, передает 24.kg.

Законопроект "О запрещении ввоза, производства, сбыта и реализации энергетических напитков на территории Кыргызской Республики" направлен на защиту здоровья граждан и снижение последствий, вызванных употреблением так называемых энергетиков.

Его инициатором выступил депутат Жогорку Кенеша Улан Бакасов, который заявил, что в энергетическом напитке содержится три чашки кофе и 14 ложек сахара.

В свою очередь председатель комитета по социальной политике Винера Раимбачаева сообщила, что в ее медицинской практике было немало случаев обращений с сердечными заболеваниями после употребления энергетических напитков. Также она отметила рост числа детей с сахарным диабетом.

О вреде таких напитков заявила и вице-министр здравоохранения Бубужан Арыкбаева.

Отметим, что в сентябре этого года глава Минздрава Казахстана Ажар Гиният рассказала о том, что депутаты планируют запретить продавать энергетики лицам младше 21 года.

А в прошлом году Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Атырауской области говорил о проблемах пагубных привычек в казахстанском обществе. Он подчеркивал, что сейчас широко обсуждается необходимость введения запрета на продажу энергетических напитков подросткам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2049093-v-kyrgyzstane-mogut-zapretit-prodazhu-energetikov/

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