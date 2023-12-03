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В Париже ранее судимый уроженец Франции напал с ножом на прохожих, один человек убит, двое ранены

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Полиция на месте нападения
Полиция на месте нападения. Фото: Dimitar Dilkoff/AFP via Getty Images

26-летний уроженец Франции набросился на прохожих в Париже недалеко от Эйфелевой башни, убил одного человека и ранил еще двоих, сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

По словам главы МВД, нападению подверглись туристы, погибший был гражданином Германии.

Министр подтвердил информацию агентства AFP, что нападавший был вооружен ножом и кричал «Аллаху акбар».

По сообщениям СМИ, сначала мужчина ударил одного человека ножом, а затем попытался наброситься на других прохожих с молотком.

Полицейские обезвредили его с помощью электрошокера.

При задержании он заявил полиции, что расстроен из-за гибели мусульман в Афганистане и Палестине, а также из-за ситуации в секторе Газа.

Задержанный находился под наблюдением французских служб безопасности и был осужден в 2016 году за подготовку нападений. Известно, что он страдал психическими расстройствами, сообщил министр внутренних дел.

Французская газета Le Monde сообщает, что он родился в 1997 году, в 2018 году был приговорен к четырем годам лишения свободы.

У станции метро «Бир-Акейм» продолжается полицейская операция, власти призывают граждан не появляться в этом районе.

Антитеррористическая прокуратура заявила о начале расследования.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн высказала слова сочувствия пострадавшим и поблагодарила службы экстренной помощи за их реакцию.

«Мы не поддадимся терроризму. Никогда», — написала она в соцсети X (бывший Twitter).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2048836-v-parizhe-ranee-sudimyy-urozhenets-frantsii-napal-s-nozhom-na-prohozhih-odin-chelovek-ubit-dvoe-raneny/

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