Финляндия решила закрыть всю границу с Россией с 30 ноября

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо сегодня заявил о полном закрытии границы с Россией на две недели – в полночь с 30 ноября по 13 декабря.

Как пишет Yle, по словам премьер-министра Финляндии, закрытие границы носит временный характер, обусловленный ситуацией с безопасностью.

"Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил о полном закрытии восточной границы. Граница между Финляндией и Россией будет полностью закрыта с 30 ноября до 13 декабря", – говорится в публикации.

Глава МВД Мари Рантанен сообщила, что госсовет постановил временно закрыть все КПП на восточной границе и сосредоточить прием заявлений о предоставлении убежища в аэропортах и в пунктах пересечения границы по воде.

Также на официальном сайте МВД Финляндии говорится, что все КПП на сухопутной границе с Россией будут закрыты до 13 декабря.

"Правительство приняло решение закрыть пункт пересечения границы "Райа-Йоосеппи" в ночь со среды на четверг, то есть с 30 ноября 2023 года", – говорится в публикации.

Отмечается, что с начала августа почти 1000 человек прибыли в Финляндию без визы через пункты пропуска на восточной границе. Большинство из них обратились за убежищем.

Напомним, еще на прошлой неделе сообщалось, что Финляндия закрывает все пропускные пункты на границе с Россией, за исключением самого северного пункта – "Райа-Йоосеппи".

Позже стало известно, что причиной закрытия остальных семи погранпунктов в Хельсинки называют аномальный наплыв искателей убежища из стран Ближнего Востока и Африки. Финляндия утверждает, что российские власти контролируют поток беженцев и направляют их в сторону границы намеренно.