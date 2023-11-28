В Париже начался суд над шестью подростками, причастными к убийству Самюэля Пати

В Париже начался суд над шестью подростками по делу об убийстве в 2020 году школьного учителя Самюеля Пати.

Самюель Пати был обезглавлен уроженцем Чечни Абдулаком Анзоровым после того, как во время занятий показал школьникам карикатуру на пророка Мухаммеда. Это случилось в городке Конфлан-Сент-Онорин под Парижем.

Анзоров, которому на тот момент было 18 лет, был застрелен полицией на месте преступления.

Подростков обвиняют в том, что они указали на преподавателя его убийце. На момент гибели Самюеля Пати школьникам было от 13 до 15 лет. Им грозит до двух с половиной лет лишения свободы.

Местные СМИ сообщают, что по прибытию в здание суда по делам несовершеннолетних, подозреваемые пытались спрятать свои лица.

Самой юной подозреваемой на момент убийства Пати было всего 13 лет. За девять дней до гибели преподавателя ее отстранили от занятий по не связанным с делом причинам. Как отмечает агентство AFP, когда она заходила в здание суда, то прятала лицо под капюшоном пуховика.

Согласно обвинению, школьница пожаловалась своему отцу Брахиму Чину, что Самюель Пати выгнал ее с занятий. Учитель, по ее словам, сказал, что все мусульмане должны покинуть класс, после чего она якобы вступила с ним в словесную перепалку, хотя на самом деле в тот день она отсутствовала на занятиях.

После этого ее отец разместил в социальных сетях видеоролик с призывами уволить Пати.

Прокуроры считают, что это видео побудило чеченца Абдуллаха Анзорова проехать около 80 километров из Нормандии в город Конфлан-Сент-Онорин, чтобы совершить убийство.

Предполагается, что остальные пять подозреваемых по этому делу помогли Анзорову опознать Пати в школе, в обмен на вознаграждение в размере 300 евро. По словам одного из них, Анзоров сказал ему, что хочет снять, как месье Пати извиняется за показ карикатур на пророка Мухаммеда.

В следующем году во Франции начнется второй судебный процесс над восемью взрослыми, включая Брахима Чина, которых также обвиняют в соучастии в убийстве.

Прокуроры обвинили двух друзей Анзорова в «соучастии в террористическом убийстве», самом тяжком преступлении в этом деле. Один из них обвиняется в том, что сопровождал Анзорова для покупки оружия, другой — в том, что подвозил его в школу, где в день убийства преподавал Самюель Пати.