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Мэр Москвы заявил о попытке атаки БПЛА (видео)

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Пострадавшая многоэтажка в Туле
Пострадавшая многоэтажка в Туле. Фото: t.me/lentadnya

Сегодня мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил о попытках массовой атаки беспилотниками в Москве и еще некоторых регионах РФ. В Туле был поврежден многоэтажный дом.

В своем Telegram-канале Сергей Собянин сообщил, что сегодня ночью была предпринята попытка массовой атаки БПЛА.

"На данный момент силами ПВО сбиты БПЛА в районе Наро-Фоминска и Одинцовском городском округе, летевшие на Москву. Также ПВО удалось перехватить и уничтожить несколько БПЛА в Брянской, Тульской и Калужской областях. Пострадавших и серьезных разрушений предварительно нет. На местах падения обломков беспилотников работают представители экстренных служб. Работа по дальнейшему обнаружению БПЛА продолжается", – заявил он.

Позже он сообщил о сбитых беспилотниках еще в двух городских округах.

При этом, по данным Telegram-канала правительства Тульской области, один из сбитых в Туле беспилотников врезался в многоквартирный жилой дом.

"Серьезных повреждений нет, повреждено остекление трех квартир. Легкое резаное ранение получил один из жильцов дома. Ему оказана медицинская помощь", – отметил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Напомним, что в ночь на 25 ноября представители ВСУ заявляли о массированной атаке дронов на Киев и несколько областей Украины. Российские власти это не комментировали.

Также отметим, что этим летом в России нередко сообщали об атаках беспилотников.

Так, в конце августа два беспилотника были сбиты на подлете к российской столице. Сообщалось, что часть из них разбила стекла автомобилей. Пострадали и оконные рамы 25-этажного жилого дома.

А в ночь на 1 августа беспилотный летательный аппарат атаковал одну из башен комплекса "Москва-Сити".

При этом еще раньше мэр Москвы Сергей Собянин заявлял об атаке беспилотников. В Минобороны РФ сообщили, что Москву атаковали три беспилотника – один дрон был сбит ПВО, два – подавлены комплексами РЭБ.

Также в российском городе Таганрог в конце июля прогремел взрыв.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что за медпомощью обратились 15 человек, девятерым из них понадобилась госпитализация. Жертв в результате произошедшего не было.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2047643-mer-moskvy-zayavil-o-popytke-ataki-bpla-video/

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