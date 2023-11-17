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Песков назвал iPhone "прекрасным изобретением"

Опубликовано:

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков. Фото: Contributor/Getty Images

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что все еще пользуется iPhone, хотя в администрации Путина кто-то от него уже отказался, передает NUR.KZ со ссылкой на YouTube-канал МГИМО 360.

"Согласитесь, что iPhone – это прекрасное изобретение. И операционная система IOS – это то, что мы пока не смогли сделать у себя. Но мы должны при этом помнить: это система совершенная для них, но не для нас – потому она уязвима с точки зрения обеспечения безопасности и, как мы говорим, сохранности персональных данных", – сказал Песков.

Его также спросили, пользуются ли сейчас в администрации Владимира Путина этими гаджетами.

"Кто-то пользуется iPhone, кто-то уже отказался", – заявил он.

При этом Песков отметил, что сам все еще использует iPhone.

В интервью студенческому информационному каналу Дмитрий Песков также поделился виденьем, каким должен быть следующий президент России.

По информации на сайте Британской энциклопедии, IPhone – серия смартфонов, выпускаемая американской компанией Apple, сочетающая в себе мобильный телефон, цифровую камеру, музыкальный проигрыватель и технологии персональных компьютеров. После более чем двух лет разработки устройство было впервые выпущено в США в 2007 году. Впоследствии iPhone был выпущен в Европе в 2007 году и в Азии в 2008 году.

Также напомним, что в этом году Apple объявила о том, что в новейшей модели iPhone 15 используется разъем Type-C. Это было сделано после усиления давления со стороны европейских регулирующих органов с требованием стандартизировать зарядные устройства для телефонов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2046352-peskov-nazval-iphone-prekrasnym-izobreteniem/

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