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Экс-лидеру консерваторов Каталонии выстрелили в лицо в Мадриде

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Полиция на месте происшествия
Место происшествия. Иллюстративное фото: Scott Olson/Getty Images

Вчера, 9 ноября, в столице Испании было совершено покушение на политика Алехо Видаль-Куадраса - неизвестный выстрелил ему в лицо. Мужчину госпитализировали - его жизни ничего не угрожает.

Как пишет РБК, ссылаясь на испаноязычные СМИ, Видаль-Куадрас получил ранение нижней челюсти, сейчас он в больнице под наблюдением врачей. Однако жизнь политика вне опасности.

СМИ пишут, что стрелявший был одет в синее пальто и джинсы, на нем был мотоциклетный шлем. После нападения он скрылся на мотоцикле Yamaha, которым управлял сообщник.

Отмечается, что Видаль-Куадрасу 78 лет. Он долгое время был членом консервативной Народной партии Испании, в начале 1990-х возглавлял ее региональное отделение в Каталонии, затем был депутатом Европарламента.

Видаль-Куадрас — один из основателей испанской ультраправой партии Vox. Он покинул партию вскоре после неудачной попытки получить место депутата Европарламента в 2014 году, пишет издание.

Причины нападения на мужчина полиция пока не установила, однако нападение было совершенно на фоне сложной политической обстановки в Испании - здесь ведутся переговоры о формировании нового кабмина.

Как уточняет ТАСС, НП и "Вокс" критикуют позицию левого коалиционного правительства Испании по ситуации вокруг каталонского сепаратистского кризиса.

Между тем Испанская социалистическая рабочая партия исполняющего обязанности премьер-министра Педро Санчеса достигла договоренностей о поддержке каталонских сепаратистских партий для переизбрания Санчеса главой правительства. Это было негативно встречено со стороны НП и "Вокс".

Ранее сообщалось, что в Мадриде несколько тысяч человек вышли на акции протеста - они выступили против планов исполняющего обязанности премьер-министра Педро Санчеса амнистировать сторонников независимости Каталонии.

В ходе митинга прошли стычки демонстрантов с полицией - некоторые забрасывали полицию камнями и другими предметами. В результате пострадали шесть человек, в том числе полицейский, еще трое задержаны.

Согласно Британской энциклопедии, автономное сообщество Каталония занимает треугольную территорию в северо-восточной части Испании.

На протяжении последних 10 лет Каталония предпринимает попытки обрести независимость от Испании. В 2013 году региональный парламент Каталонии принял решение о проведении референдума о независимости от Испании в 2014 году. Правительство страны признало его незаконным, однако каталонские власти объявили, что провели неофициальный опрос среди местного населения. Свыше 80% каталонцев высказались за отделение от Испании.

Еще одну попытку проведения референдума предприняли в 2017 году, однако Мадрид предпринимал разные шаги, чтобы не допустить голосования. Было арестовано более десятка представителей каталонских властей, выступающих за независимость.

В октябре 2019 года Верховный суд Испании признал девять каталонских чиновников и активистов виновными в мятеже и приговорил их к тюремному сроку.

В 2021 году правительство Санчеса помиловало каталонских активистов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2045047-eks-lideru-konservatorov-katalonii-vystrelili-v-litso-v-madride/

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