Несколько тысяч человек вышли на протесты в Мадриде (фото)

Протесты против возможной амнистии сторонников независимости Каталонии прошли в Мадриде - на улицы испанской столицы вышли несколько тысяч человек.

По информации DW, собравшиеся протестовали у штаб-квартиры Испанской социалистической рабочей партии.

Они пришли туда, чтобы протестовать против планов исполняющего обязанности премьер-министра Педро Санчеса амнистировать сторонников независимости Каталонии.

Это повторная акция протеста.

Протесты в Мадриде. Фото: Fernando Sanchez/Europa Press via Getty Images

В ходе митинга прошли стычки демонстрантов с полицией - некоторые забрасывали полицию камнями и другими предметами.

Издание пишет, что среди собравшихся могли быть правые экстремисты - во время демонстрации можно было заметить флаги времен диктатуры Франко, а некоторые из участников вскидывали правую руку, демонстрируя гитлеровское приветствие.

Испанские СМИ сообщали, что шесть человек, в том числе один полицейский, пострадали в ходе произошедшего. Три человека были взяты под стражу.

По данным РИА Новости, протестующие пытались опрокинуть ограждение. Полиция же применила против протестующих слезоточивый газ и дымовые шашки.

Протесты в Мадриде. Фото: Fernando Sanchez/Europa Press via Getty Images

Как пишет Euronews, подобные акции прошли и перед штаб-квартирами социалистов в других городах Испании.

В свою очередь Санчес осудил эти выступления и заверил, что Социалистическая партия не остановится в своих попытках добиться принятия закона об амнистии.

Политик считает, что таким образом он сможет рассчитывать на поддержку каталонских политических сил и быть переизбранным на пост главы кабинета министров.

Тем временем консервативная Народная партия призвала испанцев к митингам. В эти выходные по всей стране ожидается массовая демонстрация.

Протесты в Мадриде. Фото: Fernando Sanchez/Europa Press via Getty Images

Согласно Британской энциклопедии, автономное сообщество Каталония занимает треугольную территорию в северо-восточной части Испании.

На протяжении последних 10 лет Каталония предпринимает попытки обрести независимость от Испании. В 2013 году региональный парламент Каталонии принял решение о проведении референдума о независимости от Испании в 2014 году. Правительство страны признало его незаконным, однако каталонские власти объявили, что провели неофициальный опрос среди местного населения. Свыше 80% каталонцев высказались за отделение от Испании.

Еще одну попытку проведения референдума предприняли в 2017 году, однако Мадрид предпринимал разные шаги, чтобы не допустить голосования. Было арестовано более десятка представителей каталонских властей, выступающих за независимость.

В октябре 2019 года Верховный суд Испании признал девять каталонских чиновников и активистов виновными в мятеже и приговорил их к тюремному сроку.

В 2021 году правительство Санчеса помиловало каталонских активистов.