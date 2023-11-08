Еще один бизнесмен пропал в Китае на фоне антикоррупционных проверок властей

Генеральный директор стриминговой платформы DouYu Чэнь Шаоцзе вот уже несколько недель не выходит на связь после того, как его задержали китайские власти.

The Financial Times со ссылкой на источники пишет, что основатель стриминговой платформы DouYu Чэнь Шаоцзе вот уже несколько недель не выходит на связь после того, как представители правоохранительных органов увезли его на допрос.

Источники издания говорят, что его задержали после того, как регуляторы Китая обнаружили на платформе материалы, относящиеся к порнографии и азартным играм, которые в стране являются незаконными.

"Мы не можем связаться с ним с октября. Его забрало управление общественной безопасности для проведения расследования, связанного с порнографическим и игорным контентом на сайте", – сообщили источники издания.

Издание также сообщает, что компания DouYu отказалась комментировать информацию о местонахождении Чена и заявила, что ее "бизнес-операции остаются в норме". При этом государственное издание Cover News, первым сообщившее об исчезновении предпринимателя, заявило, что DouYu подтвердила им, что "потеряла связь" с гендиректором.

Как пишет CNN, необъяснимое отсутствие Чена произошло на фоне антикоррупционных мер Китая в финансовом и технологическом секторах.

Власти Китая недавно заявили, что ведут расследование в отношении Чжан Хунли, бывшего топ-менеджера Промышленно-коммерческого банка Китая (ICBC), одного из китайских кредиторов "большой четверки".

Бао Фань – миллиардер, основатель и генеральный директор китайской финансовой группы China Renaissance – также находится под стражей с момента его исчезновения в феврале.

Сюй Цзяинь – когда-то один из самых богатых людей Китая и председатель корпорации Evergrande Group – был задержан полицией в сентябре.

Отметим, что в Китае в последние месяцы стали пропадать из поля зрения не только бизнесмены, но и чиновники.

В июле появились сообщения о том, что министр иностранных дел Цинь Ган несколько недель не появляется на публике, а вскоре стало известно, что он лишился должности.

В середине сентября Русская служба Би-би-си сообщала, что министр обороны страны, генерал Ли Шанфу исчез из публичного поля. На тот момент его не видели на публике около трех недель. Отмечалось, что он пропустил несколько важных встреч.

Тогда отмечалось, что в китайской иерархии Ли являлся второй по значимости фигурой в кабинете министров. Кроме того, он считался многолетним близким соратником лидера КНР Си Цзиньпина.

В прошлом месяце стало известно, что Ли Шанфу освободили от должности министра обороны.